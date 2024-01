MEDIASET – CANALE 5 * “STRISCIA LA NOTIZIA”: « “CPR” PALAZZO S. GERVASIO / PSICOFARMACI E MALTRATTAMENTI, LE IMMAGINI CHE HANNO PORTATO ALL’ARRESTO DI UN AGENTE »

05.46 - mercoledì 10 gennaio 2024

Ecco le immagini esclusive provenienti dall’interno del Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr) di Palazzo San Gervasio che il tg satirico ha trasmesso per la prima volta il 20 gennaio 2023.

Nel video un agente forza un “ospite” della struttura in provincia di Potenza ad assumere psicofarmaci, in particolare il Rivotril, «Senza che ve ne fosse bisogno», come ha sottolineato il Procuratore della Repubblica di Potenza, Francesco Curcio, che ha condotto le indagini.

Un ispettore di polizia è agli arresti domiciliari e sono state disposte altre misure cautelari, anche nei confronti di un medico. Sono 35 i casi di abusi accertati dall’inchiesta nel Cpr di Palazzo San Gervasio, mentre gli indagati sono una trentina.

La società che gestiva il Cpr è riconducibile alla stessa persona che dirigeva il centro di via Corelli, oggetto di un’inchiesta della Procura di Milano e di altri servizi di Striscia la notizia a cura dell’inviata Rajae Bezzaz.

Un altro caso di veggenza di Striscia la notizia, prima trasmissione a occuparsi della questione Cpr nel silenzio assordante delle testate nazionali.