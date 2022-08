VISITROVERETO.IT * “BALDO BIO BENESSERE”: « WEEKEND DI FERRRAGOSTO ALL’INSEGNA DI PRODOTTI LOCALI – NATURA – RICERCA ARMONIA »

14.22 - mercoledì 10 agosto 2022

Baldo Bio Benessere: weekend di Ferrragosto all’insegna dei prodotti locali, della natura e della ricerca dell’armonia. Dal 12 al 15 agosto il Parco Cesare Battisti di Brentonico ospiterà la quinta edizione del festival del benessere, un susseguirsi di attività olistiche, mostre, incontri e aperitivi musicali.

Brentonico come centro nevralgico dell’armonia e del benessere. E’ questo lo spirito che anima “Baldo Bio Benessere”, la manifestazione che da cinque edizioni anima il ferragosto della località montana. Quattro giorni dedicati alla ricerca dello star bene con sé stessi, sia fisicamente che psicologicamente, e ai prodotti a km0 dell’Altopiano.

L’ambiente che circonda il paese già naturalmente induce gli ospiti al relax, alla calma e al recupero dei ritmi naturali, grazie al verde intenso dei boschi, alla salubrità dell’aria e al gusto dei tanti prodotti della terra.

È la cornice perfetta quindi per questo evento, nato dalla collaborazione tra l’Associazione “Il Gradino”, il Comune di Brentonico, il Parco Naturale del Monte Baldo e l’Azienda per il turismo Rovereto Vallagarina Monte Baldo, che riescono a portare in quota, nel Parco Cesare Battisti, i produttori della zona (miele, vino, prodotti di cosmesi), i professionisti del benessere, gli esperti di nutrizione e di pratiche di benessere, il tutto “condito” con buona musica dal vivo e con cibo bio e vegano.

Venerdì 12 agosto, dalle 9.30, apriranno i virtuali battenti del Parco, che ospita la mostra mercato di prodotti bio e locali, i laboratori per bambini proposti dalle “Libellule Blu”, le attività per e con i cani svolte da “Dogs into the wild” e “Attivamente”, le pratiche olistiche, che vanno dallo shiatsu allo yoga, dalla natural immersion all’healing garden; non mancano proposte particolari e meno comuni, come l’arpanidra, ossia il rilassamento profondo, i test di elettrosmog, le prove di pronto soccorso emozionale per neo genitori e appuntamenti dedicati alla respirazione e ai chakra.

Ogni sera, alle 18.00, l’area food, permeata dai profumi della cucina vegana, si riempie di note, con gli aperitivi musicali, ogni volta con un gruppo diverso. Il 14 agosto, inoltre, dopo il tramonto, le famiglie e i bambini sono invitati a trascorrere una notte magica in tenda: sotto gli alberi del parco, ognuno troverà il suo posto e, dopo una divertente caccia al tesoro e la lettura di fiabe, arriverà il momento di dormire “sotto le stelle”, fino alla gustosa colazione della mattina con prenotazione obbligatoria su visitrovereto.it.

Il programma completo su https://bit.ly/baldobio2022