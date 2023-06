CENTROSANTACHIARA.IT * FESTE VIGILIANE: « IL 25/6 NEL SEGNO DEL DIVERTIMENTO, DELL’ARTIGIANATO ALLA COMICITÀ DI LUCIO GARDIN »

16.22 - venerdì 23 giugno 2023

FESTE VIGILIANE: domenica 25 giugno nel segno del divertimento, dell’artigianato, della musica delle bande cittadine e della comicità di Lucio Gardin. Penultima giornata di appuntamenti con la 40esima edizione delle Feste Vigiliane, la manifestazione in onore di S.Vigilio organizzata dal Centro Servizi Culturali S. Chiara in collaborazione con la ProLoco Centro Storico Trento.

Domenica 25 giugno la giornata prenderà il via all’insegna del divertimento, cominciando dal Quartiere Le Albere, all’interno del quale (a partire dalle ore 10) si svolgerà la V edizione del Torneo di S. Vigilio Green Volley in collaborazione con ACME Sport Tridentum. Spostandosi in città, invece, alle ore 9 nel Bivacco dei Ciusi e dei Gobj (nel cortile del Liceo Prati) andrà in scena il Torneo di briscola del 40°, un grande torneo goliardico aperto alla cittadinanza che si svolgerà con le carte da gioco personalizzate dedicate ai 40 anni delle Vigiliane, disegnate dall’illustratore professionista trentino Elia Rossi e realizzate appositamente per l’occasione da Dal Negro – azienda leader nella produzione di carte professionali per Casino -, raffiguranti alcuni dei personaggi storici delle feste patronali.

Particolarmente interessante la proposta organizzata al Giardino Botanico Alpino Viote (Osservatorio Le terrazze della luna) in collaborazione con APT-Trento Monte Bondone e MUSE-Museo delle Scienze dal titolo VIGILIANE UPSIDE DOWN, un ricco programma che occuperà l’intera giornata (dalle ore 9 alle ore 20.30) tra visite guidate e passeggiate tra astronomia e botanica. E alle ore 20.30 da Piazza di Vason “Padre Cetto” partirà la passeggiata guidata sotto le stelle con spettacolo immersivo in cuffia “Un viaggio tra le stelle”. Evento gratuito con prenotazione obbligatoria. Per maggiori informazioni visitare il sito www.discovertrento.it

In via Belenzani sarà presente la Corte dei Mastri, gli stand dell’Associazione Artigiani con i prodotti dell’artigianato artistico e non solo (dalle ore 10 alle ore 23). Per i più piccoli l’appuntamento è nel cortile di Palazzo Geremia e Palazzo Thun con VIGILIANE KIDS, il programma dedicato al giovane pubblico realizzato da Haydn Education della Fondazione Haydn di Bolzano e Trento. Dalle ore 16 alle ore 17.30 si terranno interessanti laboratori curati dal Museo Diocesano, dal Trento Film Festival, Edizioni del Faro Trento, MUSE-Museo delle Scienze e Scuola di circo Bolla di Sapone. Alle ore 18, infine, nel Giardino dei Poeti (Palazzo Geremia) la compagnia Bottega Buffa Circovacanti porterà in scena “L’amore delle tre melarance”, spettacolo tratto dall’opera omonima di Carlo Gozzi.

Oltre al consueto Mercato del Borgo nel quartiere di S. Martino (dalle 17 alle 23), la giornata del 25 giugno prevede anche uno stage di danze popolari nella vicina palestra delle Scuole Sanzio (a cura di 33Trent-in-Folk), mentre da Piazza Duomo, alle ore 17, partirà la sfilata e le esibizioni itineranti a cura di Federbande, che transiteranno anche da Piazza S. Maria Maggiore e Piazza Mostra. Federbande sarà protagonista anche la sera in Piazza Fiera (ore 21) con un gran concerto delle quattro bande cittadine (Corpo Musicale Città di Trento, Corpo Musicale di Gardolo, Corpo Musicale di Mattarello e Corpo Musicale di Vigo Cortesano).

Dopo aver assaggiato le prelibatezze nel Villaggio dei Food Truck (in Piazza Venezia), o le specialità trentine cucinate nel Bivacco dei Ciusi e dei Gobj (Cortile Liceo Prati), il tutto condito dall’ottima musica proposta dal Fersina Music Festival (a cura di Giuseppe Marchi), ci si potrà spostare in Piazza Battisti (ore 20.30) per un momento all’insegna del divertimento e della comicità. La cornice del Teatro Capovolto ospiterà infatti il QUIZZONE, l’esilarante quiz ideato da Lucio Gardin. Una serata all’insegna del gioco e della spensieratezza, tra enigmi, curiosità e stranezze su Trento e sulle Feste Vigiliane.

Conclusione di giornata in Piazza Mostra (ore 21.30) affidata alla musica del Duo Pastis, concerto a ballo a cura di 33Trent-in-folk.

Le Feste Vigiliane sono sostenute e supportate dal Gruppo DAO Cooperativa. Per maggiori informazioni sul programma completo delle Feste visitare il sito www.festevigiliane.it