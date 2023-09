PAT * VACCINAZIONI 2023-2025: « AGGIORNATO IL CALENDARIO PROVINCIALE, PER L’HPV ESTESA LA GRATUITÀ FINO A 26 ANNI »

17.51 - venerdì 29 settembre 2023

Aggiornato il calendario provinciale vaccinale. Recepito dalla Giunta il Piano nazionale per la prevenzione vaccinale 2023-2025. Recepito, oggi dalla Giunta provinciale, il Piano nazionale per la prevenzione vaccinale 2023-2025, che punta ad armonizzare le strategie vaccinali delle diverse Regioni e a promuovere le vaccinazioni durante tutto il corso della vita. E’ stato quindi aggiornato il calendario provinciale delle vaccinazioni con alcune importanti novità che puntano a proteggere maggiormente gruppi di popolazione difficilmente raggiungibili e ad alto rischio per patologia anche tramite la sensibilizzazione degli specialisti clinici. E’, inoltre, stata estesa la gratuità della vaccinazione HPV fino a 26 anni per migliorare la copertura vaccinale negli adolescenti e accelerare l’eliminazione del tumore del collo dell’utero come problema di sanità pubblica.

Rispetto al calendario vaccinale precedente (2017-2019) questi sono gli aggiornamenti:

mantenimento del diritto alla gratuità delle vaccinazioni per chi non si vaccina al momento della chiamata, sia per le vaccinazioni non obbligatorie pediatriche e dell’adolescenza fino ai 18 anni compresi, sia per quelle dell’adulto;

offerta attiva e gratuita delle vaccinazioni raccomandate ai soggetti a rischio per condizioni patologiche e ai loro conviventi e ai soggetti a rischio per determinati comportamenti o condizioni;

introduzione della vaccinazione contro il meningococco B negli adolescenti nel caso la situazione epidemiologica provinciale lo richiedesse;

estensione della gratuità della vaccinazione HPV alle donne e agli uomini non vaccinati in precedenza fino a 26 anni;

offrire la vaccinazione HPV alle donne che sono state trattate per lesioni HPV correlate fino ad un massimo di tre anni dal trattamento;

offrire gratuitamente la vaccinazione antipneumococcica alla coorte dei 65enni con una sola dose di vaccino 20valente. La stessa vaccinazione ai soggetti a rischio per condizioni patologiche a partire dai 18 anni va completata con il vaccino 23valente;

offerta della vaccinazione gratuita ai viaggiatori che si recano all’estero per missioni umanitarie, missione di pace, volontariato e motivi di adozione.