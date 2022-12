QUIRINALE * PREMIO “ALCIDE DE GASPERI” – MESSAGGIO DEL PRESIDENTE MATTARELLA A FUGATTI: « BORUT PAHOR SI AGGIUNGE ALLE FIGURE DI IMPORTANTI STATISTI DEL PREMIO INTERNAZIONALE »

16.09 - venerdì 02 dicembre 2022

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al Presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, in occasione del conferimento al Presidente della Repubblica di Slovenia Borut Pahor, del premio internazionale “Alcide De Gasperi: costruttori d’Europa” 2022, il seguente messaggio:

«L’Europa, per essere completa e recuperare la sua piena identità, aveva bisogno di porre fine alla contrapposizione che separava la sua parte occidentale e la sua parte orientale.

Il Presidente Borut Pahor è uno dei protagonisti del processo che ha saputo unire in modo autentico il continente e, oggi, ci ricorda costantemente come l’unità europea aspetti il completamento del legame con i Paesi dei Balcani Occidentali. In tal modo questa area, da luogo considerato del confronto anche aspro, può, invece, consolidare il suo essere luogo di pacifica convivenza, e contribuire in modo diretto alla pace e alla crescita del continente.

Pahor si aggiunge alle figure, presenti nella galleria del premio internazionale Alcide De Gasperi, di altri importanti statisti di questa stagione dell’Europa contemporanea, come Helmut Kohl, Carlo Azeglio Ciampi, Václav Havel.

La Repubblica Italiana nutre nei suoi confronti rispetto e riconoscenza per l’importante contributo recato alla amicizia fra i nostri due popoli e alla coesione dell’Europa. Nel congratularmi con il Presidente Pahor – nei cui confronti nutro amicizia e profonda stima – sono lieto inviare il mio saluto a tutti i presenti».