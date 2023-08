LISTA FUGATTI PRESIDENTE * MORTE ANDREA PAPI: SPINELLI, « APPREZZABILE LA VISITA DI URZÌ ALLA FAMIGLIA, MA CONSIDERO IL SUO SELFIE NON DI BUON GUSTO »

14.47 - giovedì 31 agosto 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

DICHIARAZIONE DI ACHILLE SPINELLI, SEGRETARIO E CAPOLISTA LISTA FUGATTI PRESIDENTE. PAPI, SPINELLI: “APPREZZABILE VISITA URZÌ A FAMIGLIA, MA CONSIDERO SUO SELFIE NON DI BUON GUSTO”.

“La vicenda, tragica, di Andrea Papi ha colpito tutte e tutti noi trentini, e considero naturale che il mondo politico provinciale sia tuttora attraversato da una profonda, lacerante riflessione sia su quanto accaduto sia sulla necessità concreta e stringente di mettere in campo interventi effettivi che rendano non più ripetibili orribili eventi del genere. Ho appreso ieri dalla stampa della visita del Commissario trentino di Fratelli d’Italia, Alessandro Urzì, alla famiglia del ragazzo, gesto in sé apprezzabile come del resto il recente cambiamento di linea politica sul tema orsi del partito che egli rappresenta”, dichiara Achille Spinelli, Segretario e Capolista della Lista Fugatti Presidente.

“Non posso tuttavia esimermi – prosegue – come persona ancor prima che come rappresentante e capolista di una forza politica, dall’esprimere disappunto per il selfie con il quale il suddetto Commissario Urzì ha inteso immortalarsi in tale circostanza, ostentazione a mio avviso non di buon gusto. Rivolgo pertanto a lui una riflessione, da alleato costruttivo e leale: in simili situazioni ogni mostra di sé risulta stonata e fuori luogo e rischia, al di là della assoluta indubitabilità delle buone intenzioni, di proiettare non solo sulla propria forza politica ma sull’intera coalizione che tutti rappresentiamo il rischio che si venga accusati di esibizionismo e insensibilità. Rischio al quale, per quanto mi riguarda, non intendo assolutamente associarmi.

Sono certo che il valido Commissario Urzì e tutte le forze politiche trentine si impegneranno per il prossimo futuro a condurre la campagna elettorale all’insegna della continenza di sé e della sobrietà”.