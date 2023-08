STRADA VINO E SAPORI TRENTINO (TN) * “PALIO DELLE BOTTI“: « SETTE LE CITTÀ IN GARA, A SABBIONARA DI AVIO (1-3/9) »

14.35 - giovedì 31 agosto 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Domenica 3 settembre l’attesa sfida tra Città del Vino. A Uva e Dintorni il Palio delle Botti. Come da tradizione, la manifestazione enogastronomica di Sabbionara di Avio si chiude con la divertente competizione. Sette le città in gara, con Avio attualmente in testa nella classifica maschile e al secondo posto in quella femminile.

La 22° edizione di Uva e dintorni, kermesse organizzata da venerdì 1 a domenica 3 settembre a Sabbionara di Avio (TN) dall’omonimo comitato in collaborazione con il Comune di Avio e con il supporto della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino nell’ambito del coordinamento delle manifestazioni enologiche provinciali denominate #trentinowinefest, farà da cornice alla sesta tappa del Palio Nazionale delle Botti tra Città del Vino. La sfida è in programma domenica 3 settembre, ore 14.30 tra le vie del centro del borgo, all’ombra del meraviglioso castello.

Chissà se la squadra locale conquisterà per il quarto anno di seguito la tappa casalinga. Quello che è certo è che l’allenamento e la dedizione di questi ragazzi hanno già portato ottimi risultati, considerando che il team domina attualmente la classifica nazionale con 75 punti, distaccato di ben 18 punti la seconda classificata, Maggiora (NO). Ottimo anche il posizionamento della squadra femminile, ad oggi al secondo posto.

La prova consiste nello spingere una botte da 500 litri lungo un percorso di 1,5 chilometri tra le vie del borgo, con l’immancabile telecronaca del simpatico presentatore Luigi Dentesano. Ma la tappa di Avio rimane tra le più avvincenti nel panorama nazionale, grazie all’integrazione nella competizione di altre tre specialità: la pigiatura dell’uva scalzi, finalizzata ad ottenere la maggior quantità di mosto; lo slalom femminile con le botti e il riempimento della botte a squadre, che solitamente si conclude con un bagno collettivo.

Sette le squadre in gara: oltre alla padrona di casa Avio, Brentino Belluno (Verona), Cavriana (Mantova), Grignasco e Maggiora (Novara), Refrontolo e Vittorio Veneto (Treviso). Non resta che stare a vedere chi si aggiudicherà il podio, per avvicinarsi ulteriormente alla possibilità di partecipare alla finalissima del 14 ottobre a Furore (SA).

