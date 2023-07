ROSSI (MISTO)* UCCISIONE LUPI: « OK LA DECISIONE DEL PRESIDENTE FUGATTI, MEGLIO TARDI CHE MAI »

09.32 - mercoledì 26 luglio 2023

Bene la decisione di Fugatti sui lupi. Meglio tardi che mai! Finalmente il presidente della Provincia autonoma di Trento si è deciso ad usare i suoi poteri. Ha atteso quattro anni per farlo, ma meglio tardi che mai.

La mia Legge che lui oggi ha utilizzato per decretare l’abbattimento è del 2018 ed è pienamente operativa dal 2019, dopo la conferma della Corte Costituzionale. O si era dimenticato, oppure non aveva il coraggio di usarla. Ma ripeto, meglio tardi che mai.

Con soddisfazione apprendo che anche Ispra ritiene, come ovvio e sacrosanto, che l’abbattimento di alcuni esemplari di lupo non mette a rischio la specie. Questo è un passo avanti, anche con riferimento all’orso.

Sottolineo in ogni caso che la mia Legge -che oggi si conferma pienamente valida ed utile- prevede il parere obbligatorio di Ispra, ma che lo stesso non sia vincolante. Questo vale sia per lupi che orsi.

Il rammarico è che in questi cinque anni di Governo provinciale si sia perso tanto tempo in proclami, invece di utilizzare lo strumento della Legge, per fare un vero e proprio “Piano di gestione del lupo”.

Il potere per farlo -come si nota- c’era e c’è, chi governava l’autonomia non lo ha utilizzato.

Ugo Rossi

Consiglio Provincia autonoma Trento (Gruppo Misto)

Già Presidente Provincia Trento