CONFINDUSTRIA BULGARIA – CONFINDUSTRIA ROMANIA – CCIAA BULGARIA * LETTERA AL PREMIER CONTE: « GOVERNO SORDO ALLE ESIGENZE DELLE IMPRESE, INGIUSTIFICABILE PENALIZZAZIONE »

Dalla Francia, nonostante oltre 125.5 nuovi casi su 100.000 abitanti negli ultimi 14 giorni (parametro adottato dalla stessa Commissione europea) – dati ufficiali dello European Centre for Disease Control and Prevention (ECDC), si arriva in Italia tranquillamente, senza alcun controllo, né tampone o regime di quarantena, prassi testimoniata anche dai vari servizi televisivi alle stazioni ferroviarie di Torino e di Milano.

Dalla Romania, con 85.3 casi su 100.000 abitanti negli ultimi 14 giorni e dalla Bulgaria con 25.1 (inferiore anche al dato italiano di 30.6 e tra i 10 migliori Paesi UE in termini di performance del parametro adottato dalla Commissione Ue su dati dell’ECDC) rimane fermo l’obbligo della quarantena fiduciaria all’ingresso in Italia.

Oltretutto il Governo francese, pur nel rispetto della salute pubblica, è molto concentrato nel favorire la ripartenza economica e produttiva, quella vitale per il Paese. Il consiglio scientifico della Francia ha dato il via libera alla riduzione da quattordici a sette giorni della durata dell’isolamento per le persone risultate positive al coronavirus: è quanto annunciato dal Ministro della Salute, Olivier Ve’ran.

Il Governo Conte, autonomamente, senza confronto con le parti interessate, ha deciso di procedere, quindi, per proprie convenienze e logiche politiche e non con la dovuta responsabilità verso l’industria e l’impresa, accelerando l’estensione dell’epidemia sanitaria anche all’epidemia economica. Un atteggiamento del Governo, sordo e poco incline alla condivisione e al dialogo, che ha frainteso il proprio ruolo, diventando dannoso per intere categorie.

Chiediamo, quindi, con URGENZA, per Bulgaria e Romania, il medesimo trattamento di chi proviene da altri Paesi a rischio che registrano, oltretutto, un numero maggiore di casi di contagio al giorno, ovvero il Tampone preventivo effettuato nelle 72 ore prima dell’ingresso in Italia e controllo dei sintomi all’arrivo; in alternativa eventualmente il Test tampone rapido in aeroporto con risposta in 15 minuti, in modo da non doversi sottoporre al regime di quarantena fiduciaria.