PAT * STADIO TRENTO: “ PER LA REALIZZAZIONE PASSERÀ TEMPO, NEL FRATTEMPO DEVONO INTENDERSI CONFERMATE LE NOSTRE PREVISIONI SULLA VOCAZIONE DELL’AREA “

17.21 - sabato 30 dicembre 2023

In relazione al documento predisposto congiuntamente dagli uffici provinciali e comunali sulle possibili collocazioni degli impianti sportivi per calcio, volley e basket nella città di Trento – di cui oggi la stampa locale dà ampio risalto – la Giunta provinciale di Trento ritiene utile evidenziare che con riferimento all’utilizzo dell’area S. Vincenzo a Trento Sud non vi è alcuna divergenza tra le valutazioni del Comune e quelle della Provincia (che, va ricordato, è la proprietaria dell’area).

Per prima cosa va ricordato che da qui alla realizzazione dello stadio passerà del tempo e quindi nel frattempo devono intendersi integralmente confermate le previsioni della Provincia sulla vocazione dell’area a spettacoli/concerti/attività ed eventi culturali, visti gli ottimi risultati non solo del mega concerto di Vasco Rossi ma anche della recente stagione estiva 2023.

A questo proposito va ricordato che l’area, per caratteristiche e capienza, può e potrà ospitare manifestazioni con una presenza di pubblico anche molto importante (superiore ai 50 mila presenti).

Per quanto riguarda invece la situazione a regime, il carattere polifunzionale dell’area potrà essere confermato con uno stadio che possa da un lato ospitare al proprio interno (modello Arena di Verona) concerti ed eventi ma anche dall’altro, con un’apertura verso nord (come ormai in molti stadi moderni nel resto d’Europa), con la possibilità quindi di vedere organizzati eventi anche all’esterno con capienze nell’ordine delle cifre sopra indicate.

Le stesse previsioni del Comune esplicitano che le strutture sportive “leggere” previste potranno essere temporaneamente riconvertite in spazi per il pubblico, confermando quindi nella sostanza la vocazione che la Provincia ha pensato per quell’area dopo anni di incuria e abbandono.