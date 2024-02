A.C. TRENTO * CALCIO “SERIE C”: “ SPALLUTO E ANASTASIA FIRMANO IL SUCCESSO ESTERNO CONTRO IL LUMEZZANE, PER MISTER BALDINI SUBITO UNA VITTORIA “

23.11 - martedì 13 febbraio 2024

Spalluto e Anastasia firmano il successo esterno contro il Lumezzane: per Mister Baldini subito una vittoria.

Nella ventiseiesima giornata di Serie C Now i Gialloblù battono meritatamente il Lumezzane grazie alle reti siglate nella ripresa da Spalluto e Anastasia. Domenica 18 febbraio ore 18.30 appuntamento allo ‘Stadio Briamasco’ contro la Pergolettese.

Nella ventiseiesima giornata di Serie C Now il Trento s’impone in trasferta per 0-2 contro il Lumezzane. Francesco Baldini, alla prima partita sulla panchina aquilotta, ottiene quindi subito tre punti preziosissimi grazie ad una prova di cuore e carattere dei suoi ragazzi. A decidere la sfida del ‘Tullio Saleri’ sono le reti, entrambe siglate nel secondo tempo, di Spalluto e Anastasia. Cronaca. Mister Francesco Baldini sceglie il 4-3-1-2 con Russo a protezione dei pali e il quartetto difensivo formato da Frosinini, Barison, Cappelletti e Obaretin.

In mezzo al campo agiscono Di Cosmo, Rada, Giannotti, mentre, alle spalle delle due punte Italeng e Spalluto si muove Puletto come trequartista. Il primo squillo è del Lumezzane che al 6’ ci prova con la conclusione di Spini, deviata in angolo dall’attento Russo.

Passano pochi minuti e il numero venti lombardo calcia nuovamente verso lo specchio ma, anche in questo caso, l’estremo difensore trentino respinge senza particolari problemi. La risposta dei gialloblù si concretizza qualche giro di lancetta più tardi con la conclusione di Italeng che si spegne alta sopra la traversa. Sul finale di prima frazione sono ancora gli aquilotti a rendersi pericolosi con il tiro di Di Cosmo che s’infrange però sul corpo di un avversario. Nel secondo tempo il Trento parte subito forte e porta Terrani davanti allo specchio.

La sua conclusione si spegne tuttavia alta sopra la traversa. Passano solo pochi istanti e prima Obaretin e poi Spalluto vanno vicinissimi al goal del vantaggio. La meritata rete del Trento si concretizza al 67’ quando l’arbitro assegna un calcio di rigore per un fallo di mano di Pogliano. Dal dischetto Spalluto non sbaglia e porta avanti i suoi.

Il Trento non arretra il proprio baricentro e dieci minuti più tardi trova anche la rete del doppio vantaggio. Italeng lancia Anastasia e il numero sette gialloblù deposita, grazie ad un preciso diagonale, la sfera in rete. Nel finale sono ancora gli uomini di Baldini a spingersi in attacco, andando più volte vicino al terzo gol di giornata. La gara di Lumezzane, termina dunque con una splendida vittoria per 2-0 in favore dei gialloblù.

Il Trento sale così a quota trentuno punti, al tredicesimo posto in graduatoria in coabitazione con la Giana Erminio. Il prossimo appuntamento per gli aquilotti sarà domenica 18 febbraio alle ore 18:30 contro la Pergolettese allo ‘Stadio Briamasco’ di Trento.

TABELLINO

F.C. LUMEZZANE – A.C. TRENTO 0-2 (0-0)

Reti: 22’st rig. Spalluto, 35’st Anastasia

LUMEZZANE (4-3-3): Filigheddu; Moscati (38’st Scremin), Pogliano, Dalmazzi, Righetti; Calì (25’st Poledri), Taugordeau, Ilari (25’st Iori); Spini, Gerbi (13’st Capelli), Cannavò (13’st Malotti). A disposizione: Greco, Rizzo, Basso, Pesce, Parodi, Tortelli. Allenatore: Arnaldo Franzini

TRENTO (4-3-1-2): Russo; Frosinini (48’st Vitturini), Cappelletti, Trainotti, Obaretin; Di Cosmo, Rada (26’st Sangalli), Giannotti; Puletto (26’pt Terrani); Italeng (48’st Satriano), Spalluto (26’st Anastasia). A disposizione: Pozzer, Di Giorgio, Ferri, Pasquato, Vaglica, Caccavo, Brevi. Allenatore: Francesco Baldini

ARBITRO: Jules Tona Mbei della sezione di Cuneo.

ASSISTENTI: Merciari Davide di Rimini e Hader Nidaa di Ravenna

QUARTO UFFICIALE: Ismail Sabri di Rovereto

NOTE: pomeriggio freddo, temperatura attorno ai 3°. Campo in buone condizioni. Ammoniti: 21’pt Pogliano, 44’pt Italeng. Recupero: 2’+5’. Totale spettatori: 263

INTERVISTE

FRANCESCO BALDINI

“Oggi la mia impronta non poteva essere determinante. In due giorni si poteva fare poco, quindi, i complimenti vanno fatti principalmente ai ragazzi che hanno giocato in maniera attenta e qualitativa. Il gruppo è sceso in campo convinto e voglioso di fare un’ottima prestazione e non ha deluso le aspettative. C’è stato qualche errore, è vero, ma la prestazione è stata sicuramente positiva. Ora dobbiamo continuare a lavorare perché, personalmente, non apprezzo le squadre altalenanti. Preferisco quelle costanti e sono arrivato a Trento proprio per cercare di migliorare quest’aspetto. Già domenica, contro la Pergolettese, dobbiamo far vedere di nuovo quanto di buono abbiamo fatto contro il Lumezzane. Oggi era importante non subire alcuna rete e ci siamo riusciti. Sono soddisfatto di quello che la squadra ha fatto vedere sia in fase difensiva sia in quella offensiva”.



SAMUELE SPALLUTO

“Vengo da un lungo periodo nel quale non riuscivo a trovare la via della rete. Nell’ultima partita sono uscito dal campo dispiaciuto perché non ho concretizzato alcune occasioni. Oggi sono contento di aver trasformato il calcio di rigore. Sono contento di essere arrivato a Trento durante il mercato invernale. Qui ho trovato un gruppo solido e che mi ha accolto benissimo. Vogliamo continuare su questa strada. Questa vittoria deve essere un nuovo punto di partenza”.



Foto: Carmelo Ossanna