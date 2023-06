CONSORZIO COMUNI TRENTINI – QUESTURA DI TRENTO * PASSAPORTI: « AL VIA IL PROTOCOLLO PER L’ATTIVAZIONE DI SPORTELLI TERRITORIALI »

15.55 - giovedì 1 giugno 2023

Firmato un Protocollo tra Questura di Trento e Consorzio dei Comuni. Sportelli territoriali per i passaporti. Interessati gli ambiti territoriali di Primiero, Val di Non e Val di Sole, Valli Giudicarie, Valsugana e Tesino e Valli di Fiemme e Fassa Prenotazioni al numero del Consorzio dei Comuni trentini 0461-980493

A partire dal 13 Giugno 2023, la Questura di Trento e il Consorzio dei Comuni Trentini hanno previsto l’attivazione di un canale aggiuntivo, rispetto a quelli già esistenti, per introdurre la possibilità di richiesta e ritiro del passaporto a disposizione dei cittadini.

Lo prevede il Protocollo d’intesa siglato oggi dal Questore di Trento, Maurizio Improta, dal Presidente del Consorzio dei Comuni Trentini, Paride Gianmoena, dal Presidente della Comunità del Primiero, Roberto Pradel, dal Presidente della Comunità della Val di Sole, Lorenzo Cicolini, dal Sindaco del Comune di Moena, Alberto Kostner, dal Presidente della Comunità Valsugana e Tesino, Enrico Galvan e dal Sindaco di Pinzolo, Michele Cereghini.

“Oltre che a confermare la vicinanza delle Istituzioni alle comunità locali – afferma il Presidente Paride Gianmoena –questa iniziativa, che coinvolge ben 98 Comuni su 166, intende agevolare e favorire il coinvolgimento delle Amministrazioni comunali assicurando, secondo il principio di una fattiva collaborazione, lo snellimento dei servizi a favore dei cittadini. In questo senso saranno, inoltre, gli stessi Enti ad assicurare la disponibilità di una sede adeguata allo sportello territoriale. Si tratta di una prima fase di attuazione del progetto. A seguito di un primo periodo di attivazione sperimentale, infatti, potrà essere rideterminata la distribuzione territoriale degli sportelli ampliandone le funzioni per rispondere a nuove esigenze.”

“L’obiettivo – ha sottolineato il Questore di Trento Maurizio Improta – è quello di snellire le pratiche e di raggiungere i cittadini dimoranti in ambiti territoriali della Provincia di Trento, non direttamente presidiati dalla sede centrale della Questura. Si tratta di un’iniziativa unica in Italia, che va a garantire un servizio ai cittadini e che vuole rispondere in maniera concreta ad una richiesta di passaporti quadruplicata rispetto al periodo pre-pandemico e dovuta anche alla necessità del passaporto per recarsi in Gran Bretagna, in seguito alla Brexit”.

Gli sportelli territoriali saranno istituiti presso i Comuni di Primiero- San Martino di Castrozza, Malé, Pinzolo, Moena e Borgo Valsugana, con una cadenza di 5 settimane secondo un calendario ben definito e vedranno la presenza del personale della Questura di Trento.

A partire dal 35° giorno successivo alla presentazione dell’istanza i cittadini, residenti o domiciliati nell’ambito territoriale, potranno recarsi presso lo sportello di riferimento per il ritiro del passaporto richiesto.

Gli appuntamenti di avvio del servizio sul territorio vedranno la seguente calendarizzazione:

PRIMIERO da martedì 13 giugno

COMUNITÀ DELLA VALLE DI SOLE da martedì 20 giugno PINZOLO da martedì 27 giugno

MOENA da martedì 4 luglio

COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO da martedì 11 luglio

A partire da lunedì prossimo, 5 giugno, nei giorni lavorativi con orario 8.30-12.30 e 14.30-17.00, sarà possibile prenotare il proprio