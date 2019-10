PAT * INCONTRO SEGNANA – ARCIGAY DEL TRENTINO: L’ASSESSORE, « IL LORO è UN OSSERVATORIO SU FENOMENI SOCIALI CHE INTERESSANO LA COMUNITà E CHE VANNO MONITORATI »

L’incontro è stata l’occasione per stigmatizzare gli episodi di violenza in genere e in particolare l’ultimo in termini di tempo verificatosi in piana Rotaliana.

L’assessore Segnana ha ribadito la sua posizione, specificando che ciascun individuo è libero di vivere ed esprimere la propria affettività fermo restando il reciproco rispetto.

Il presidente De Preto ha quindi illustrato all’assessore le maggiori criticità vissute dall’associazione, i cui interventi di sensibilizzazione e sostegno sono realizzanti esclusivamente grazie al lavoro e alla disponibilità dei propri volontari, auspicando che il dialogo aperto con l’assessorato possa continuare.

Al termine dell’incontro è stato condiviso il reciproco impegno per ulteriori momenti di approfondimento e analisi su temi specifici.