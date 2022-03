RIFONDAZIONE COMUNISTA TRENTINO * PRESIDIO CONTRO GUERRA UCRAINA: « IN DIRETTA ANTONIO MAZZEO – ELEONORA FORENZA – PADRE ALEX ZANOTELLI, TRENTO PIAZZA S.TA MARIA (19/3 ORE 16.30) »

16.44 - venerdì 18 marzo 2022

Domani pomeriggio in piazza Santa Maria a Trento a partire dalle ore 16.30 si terrà un presidio contro la guerra in Ucraina.

Interverranno collegati in diretta, Antonio Mazzeo, giornalista, militante antimilitarista; Eleonora Forenza, Ex parlamentare europea per Sinistra Europea, ha partecipato alla Carovana antifascista in Donbass, Padre Alex Zanotelli, missionario comboniano.

*

“La guerra che verrà non è la prima. Prima ci sono state altre guerre. Alla fine dell’ultima c’erano vincitori e vinti. Fra i vinti la povera gente faceva la fame. Fra i vincitori faceva la fame la povera gente ugualmente”. Bertold Brecht

NE’ UN SOLDATO,

NE’ UN EURO, NE’ UNA BASE

PER LA GUERRA IMPERIALISTA

CONTRO LA NATO, PER LA PACE E LA GIUSTIZIA SOCIALE E AMBIENTALE. IL NEMICO É IN CASA NOSTRA: SI CHIAMA NATO E INDUSTRIA BELLICA!

FUORI LA NATO DALL’ITALIA, FUORI L’ITALIA DALLA NATO! UN FUTURO DI GIUSTIZIA SOCIALE E LIBERTÀ, DI PACE E DI COMUNE GIOIA DI VIVERE PER TUTTE E TUTTI È INDISPENSABILE.

MANIFESTIAMO, CONFRONTIAMOCI E DISCUTIAMONE ASSIEME IN UN

presidio cittadino

interverranno in collegamento video

Padre Alex Zanotelli missionario comboniano

Antonio Mazzeo giornalista, militante antimilitarista

Eleonora Forenza Carovana Antifascista in Donbass

SABATO ORE 16.30

piazza Santa Maria Maggiore

Trento

cittadine e cittadini contro la guerra

NE’ CON LA VOSTRA GUERRA,

NE’ CON LA VOSTRA PACE

tutte e tutti

Vogliamo continuare a rinnovare il nostro impegno della grande esperienza di lotta dei movimenti contro la guerra, per il disarmo, contro la NATO, per la pace e la giustizia sociale e ambientale.

Per questo continueremo a manifestare il nostro NO A QUESTA GUERRA! in un

PRESIDIO CITTADINO

sabato 19 marzo, ore 16.30

in piazza Santa Maria Maggiore, Trento

Questo impegno non è più moralmente e culturalmente rinviabile.

Ribadiamo ancora, senza se e senza ma, che giustizia sociale è dire no alla guerra dei ricchi contro i poveri, è impegno e lotta contro gli imperialismi di ogni paese, statunitense, europeo e russo che siano, e la loro tendenza alla guerra che oggi è sotto i nostri occhi come guerra guerreggiata, una tragedia per quelli che stanno in basso, per i lavoratori.

Noi stiamo con chi sta in basso perché siamo oppressi e sfruttati, stiamo con chi la guerra la subisce e non con chi la determina, siamo e stiamo con lavoratori, disoccupati, precari, studenti poveri, pensionati poveri.

Accoglienza degna, casa, lavoro, sostegno per tutte e tutti quelli che da questa guerra, e da tutte le altre guerre, si stanno mettendo in salvo.

Il governo italiano, tradendo l’articolo 11 della Costituzione “l’Italia ripudia la guerra!”, ha stanziato 110 milioni di euro per armamenti da inviare in Ucraina, che si sommano ai 12 già stanziati che servivano per fornire sistemi di difesa “non letali”, oltre all’invio di 1400 militari appartenenti ai corpi speciali.

Né un soldato, né un euro per questa guerra del grande capitale contro l’umanità!

Il nemico é in casa nostra: si chiama NATO e industria bellica!

Fuori la Nato dall’Italia, fuori l’Italia dalla Nato!

No alle nuove e micidiali bombe atomiche statunitensi B61-12 che verranno installate presto in Italia!

Un futuro di giustizia sociale e libertà, di pace e di comune gioia di vivere per tutte e tutti è indispensabile.

cittadine e cittadini contro la guerra

CIP. RIFONDAZIONE COMUNISTA VIA S. MARGHERITA 20 – TRENTO