CLAUDIO CIA (FDI) * SANITÀ: « 1,3 MILIARDI DI EURO BILANCIO PROVINCIALE PAT, ALLA CASTA DEI BARONI DICO “NON NE SIETE I PADRONI” »

12.00 - domenica 29 gennaio 2023

Il testo seguente è tratto integralmente da un link social (Facebook, collegato al sito personale del consigliere Cia) ricevuto in redazione da Agenzia Opinione –

///

Come non costruisci una casa senza la sua fondazione, così non puoi costruire una politica sanitaria efficiente ed umana senza i suoi infermieri. Quanto prima lo capiremo tanto meglio sarà per tutti, soprattutto per i pazienti trentini. E a certi professoroni, alla casta dei baroni, che temono di perdere il controllo, l’esclusiva, su 1,3 miliardi di euro del bilancio provinciale destinati alla sanità, dico di stare sereni, la sanità trentina non è roba vostra, non ne siete i padroni, e nessuno vuole qualcosa che vi appartenga

