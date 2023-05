ON. CATTOI (LEGA) * GRANDI CARNIVORI: « SPRAY ANTIORSO PER IL CORPO FORESTALE, POSITIVO IL VIA LIBERA DEL GOVERNO »

17.12 - venerdì 26 maggio 2023

Trentino, Cattoi (Lega): “Bene ok Governo a spray antiorso”. “Positivo il via libera del Governo allo spray al peperoncino per difendersi dagli attacchi degli orsi, con cui l’esecutivo di fatto accoglie un emendamento che la Lega ha presentato al Dl su ‘disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche’. Una battaglia che stiamo portando avanti e che anche durante il Question Time in Aula della settimana scorsa finalmente trova concretezza: un primo importante segnale alle Comunità trentine.

Con il nostro emendamento, si prevede che sia facoltà dei corpi forestali della Regione Friuli-Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e Bolzano portare strumenti di autodifesa non impiegabili sull’uomo, come appunto lo spray antiorso, prevedendone i servizi per i quali è concesso disporne, la durata dei relativi corsi di addestramento, i termini e le modalità del servizio prestato con gli stessi strumenti.

Sappiamo quanto sia delicato il compito svolto quotidianamente dai nostri operatori forestali a difesa della sicurezza dei nostri cittadini. Per questo siamo convinti che sia fondamentale riconoscere maggiori tutele a chi è impegnato a garantire il controllo dei nostri territori: iniziamo con i custodi forestali ma vogliamo andare avanti dialogando con il governo per trovare nuove aperture. Ora, aspettiamo il voto nelle commissioni riunite Affari costituzionali e Lavoro di Montecitorio che dovrebbe arrivare la prossima settimana ma ringraziamo il governo per questo primo importante risultato.”

Lo dichiara la deputata trentina della Lega Vanessa Cattoi.