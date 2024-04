RAI 1 – “ LINEA VERDE DISCOVERY ” * « ALLA SCOPERTA DELL’AGRO PONTINO (6/4) ORE 12.00 »

12.43 - venerdì 5 aprile 2024

“Linea Verde Discovery” torna con una puntata alla scoperta dell’Agro Pontino, l’enorme pianura fertile che si estende nel sud del Lazio. Condotto da Fabio Gallo, l’appuntamento è per sabato 6 aprile alle 12 su Rai 1. Un tempo ricoperto di paludi e foreste, questo territorio è stato completamente bonificato dando impulso alle attività produttive, ma con una perdita inevitabile di biodiversità.

Oggi la rigenerazione della biodiversità è una priorità per il comparto agricolo e più in generale per chi vive in quest’area. Fabio Gallo partirà da Sermoneta, antico borgo appartenuto al casato dei Caetani, per poi spostarsi verso i celebri giardini di Ninfa e proseguire verso il Parco del Pantanello. Per finire visiterà un’azienda agricola di nuova generazione per poi raggiungere lo stabilimento di una delle più importanti aziende italiane del comparto agroalimentare. “Linea Verde Discovery – Alla scoperta dell’Agro pontino” è ideato da Gian Marco Mori, scritto da Matteo Capanna, regia di Federico Ferrantini.