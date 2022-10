ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI – SEZIONE VALSUGANA ORIENTALE (TN) * 40ESIMO ANNIVERSARIO SCOMPARSA GENERALE DALLA CHIESA: « LA COMMEMORAZIONE A IVANO FRACENA, IL 23/10 (10.00) »

20.21 - domenica 09 ottobre 2022

Commemorazione Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Domenica 23 ottobre alle 10, presso la frazione di Ivano Fracena nel Comune di Castel Ivano, si svolgerà la commemorazione del 40° anniversario dell’omicidio del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, della moglie Crocerossina Emanuela Setti Carraro e dell’Agente della Polizia di Stato Domenico Russo.

È in programma una cerimonia pubblica, nel Comune ove è stato celebrato il matrimonio della coppia, per ricordare il tragico evento.

Il solenne ricordo, promosso dall’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione Valsugana Orientale -, in collaborazione del Comandate della Compagnia Carabinieri di Borgo Valsugana Cap. Alfredo Carugno e dal Sindaco del Comune di Castel Ivano Dott. Alberto Vesco, avrà luogo nella chiesetta di Ivano Fracena alle ore 10,00, con la celebrazione di una Santa Messa, officiata da Don Gianmarco Masiero, Cappellano Militare della Legione Carabinieri “T.A.A.” di Bolzano, alla presenza delle autorità civili, militari, crocerossine e soci.