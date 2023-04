CIA (FDI – TRENTINO) * ORSI: « SE FATTI CONFERMÀTI, L’UCCISIONE DEL GIOVANE HA DETTAGLI AGGHIACCIANTI / ABBIAMO DENUNCIATO IN TUTTI I MODI IL PERICOLO »

09.38 - giovedì 6 aprile 2023

“In questo momento sono in corso accertamenti a Caldes, dove il cadavere di un uomo – sembrerebbe un giovane ragazzo scomparso ieri pomeriggio dopo essere uscito per una corsa – è stato rinvenuto presso la località conosciuta come “sesta curva”, dove pare sia stato aggredito da un animale selvatico (probabilmente un grande carnivoro). Secondo i primi rilievi, sembrerebbe che il giovane sia stato aggredito sulla strada, trascinato nel bosco e, una volta lì, sventrato. Fatto questo che, se verificato, rappresenterebbe un dettaglio agghiacciante.

Dispiace, in queste occasioni, ribadire come il sottoscritto sia stato facile premonitore di un avvenimento condizionato dall’impossibilità – dovuta al bisticcio di competenze tra Stato e Provincia autonoma di Trento – di gestire il problema della convivenza dell’uomo con i grandi carnivori in un piccolo territorio di montagna come il nostro. All’inizio di marzo, a seguito dell’aggressione avvenuta a Rabbi, sulla mia pagina Facebook ufficiale scrivevo: <<Questo succede perché è prevalsa la linea irrazionale dei fondamentalisti, quella di chi pensa che l’orso valga più dell’essere umano e che pertanto sono disposti a vedere un uomo morto>>.

Oggi, che ci troviamo a piangere la scomparsa di una persona, mentre ci stringiamo alla famiglia del ragazzo, pensiamo a questi progetti che da opportunità, sono inevitabilmente divenuti una problematica” – Così Claudio Cia, Capogruppo di FDI in Consiglio nella Provincia autonoma di Trento e Consigliere Regionale del Trentino-Alto Adige.