ROSSI (PATT) * SICUREZZA PIAZZA DANTE: « FUGATTI OGGI SI INDIGNA MA NEL FEBBRAIO 2019 LUI HA SOSPESO IL FINANZIAMENTO PER IL PRESIDIO FISSO DI POLIZIA, GIÀ DELIBERATO DALLA GIUNTA PAT NEL 2018 »

Oggi giustamente il presidente Fugatti si indigna -ed a ragione- perchè non si possono tollerare quanto si è visto a Striscia la Notizia circa Piazza Dante (sotto il video – ndr redazione Opinione). Mi è venuto però alla memoria un ricordo…

Nel febbraio 2019 il presidente Fugatti 2019 “sospendeva” il finanziamento per un presidio fisso di Polizia, che era stato deliberato dalla Provincia autonoma di Trento nel 2018, dopo che se ne era chiesta e ottenuta l’istituzione in sede di Comitato per l’Ordine pubblico e la sicurezza presso il Commissariato del Governo.

Si trattava di un presidio fisso con dotazioni tecnologiche per monitoraggio fisico e con telecamere dove avrebbero lavorato vigili e forze dell’ordine.

Nell’allegato sotto la delibera di “sospensione” del finanziamento adottata dal Governo leghista nel febbraio 2019. Si parlava di “approfondimenti”…

Il problema è ben più ampio e difficile da affrontare, ma forse un presidio fisso puo’ comunque aiutare e rassicurare i cittadini…

Ugo Rossi

Capogruppo Patt in Consiglio provinciale ed ex Presidente della Provincia di Trento

