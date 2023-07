OSSANNA (PATT) – INTERROGAZIONE * “BEAR AMBASSADOR“: « VI SONO FINANZIAMENTI DELLA PAT A FAVORE DI QUESTA INIZIATIVA? »

17.47 - lunedì 10 luglio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA OGGETTO: CHI SONO I BEAR AMBASSADOR?

Dalle letture dei quotidiani di oggi si apprende che sui nostri territori un’Associazione nazionale sta portando avanti un’attività di informazione sugli orsi attraverso delle persone autonominatisi “Bear Ambassador”. Questa attività sembra essere nata da una collaborazione con il Parco Naturale Adamello Brenta e, secondo quanto riportato dal quotidiano, si prevede che continuerà per tutta l’estate. La missione di questi “ambasciatori” è spiegare ai turisti come comportarsi in caso di incontri con gli orsi. Pare che queste persone siano state formate attraverso un corso tenuto dal Parco Naturale Adamello Brenta, il quale ha concesso il “nullaosta scientifico”.

La questione degli orsi, oggetto di accesa discussione da diversi mesi, vede la gestione delle attività legata al progetto Life Ursus, voluto inizialmente dal Parco Naturale Adamello Brenta, attualmente di competenza dei servizi della Provincia Autonoma di Trento.

È innegabile che ad oggi i potenziali turisti si trovano di fronte ad informazioni provenienti da fonti istituzionali e in questo periodo, anche da fonti private: i “Bear Ambassador All Together”.

Lodevole è l’azione del Parco Adamello Brenta che fornisce contributi con solide basi scientifiche volti ad una migliore comprensione dei temi legati alla presenza di orsi e lupi sul nostro Territorio, ma questo, a mio avviso, dovrebbe avvenire sempre attraverso una collaborazione istituzionale con la Provincia Autonoma di Trento, soprattutto in questi ultimi mesi, particolarmente difficili, a causa del tragico evento successo in Val di Sole.

Tutto ciò premesso si interroga il Presidente e la Giunta Provinciale per sapere:

1. se la Provincia Autonoma di Trento è informata di questa iniziativa e se questa sia concordata con il Parco Naturale Adamello Brenta;

2. se vi sono finanziamenti della Provincia Autonoma di Trento a favore di tale iniziativa;

3. se si è a conoscenza dell’anno in cui il Parco Naturale Adamello Brenta ha deliberato di attivare tale collaborazione;

4. se i Bear Ambassador hanno una formazione conforme alle regole (eventuali esami, abilitazioni, ecc.) per esercitare l’attività informativa;

5. se i Bear Ambassador hanno l’autorizzazione per operare nei luoghi pubblici al fine di svolgere la loro attività informativa.

*

Cons. Lorenzo Ossanna