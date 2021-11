COMUNE DI TRENTO * TURISMO: « STAGIONE SCIISTICA 2021/22, DOPO UN ANNO DI STOP IL MONTE BONDONE PRESENTA L’OFFERTA ALLA CITTÀ »

11:57 - 19/11/2021

Dopo un anno di stop, il Monte Bondone presenta alla propria città l’offerta per la stagione sciistica 2021/2022.

Dopo un anno quanto mai difficile, il Monte Bondone è pronto ad offrire a tutti gli sciatori, esperti e principianti, piste sicure ed emozionanti.

Il Monte Bondone offre 20 km di piste su un’ampiezza di 70 ettari, pari a 100 campi da calcio, servite da 4 seggiovie e 3 tapis roulant. Questa tipologia di impianti permette di stare sempre (compresa la risalita) all’aria aperta, pertanto non si è soggetti a limitazioni di portata. All’imbarco, lo staff di Trento Funivie gestirà il flusso di persone al fine di limitare gli assembramenti.

I bambini apprezzeranno la nuova area dedicata all’avviamento allo sci, con il posizionamento di due nuovi tapis roulant lungo il lato sinistro della pista Cordela, per una lunghezza totale di 180 m.

Ricco il programma dello Snowpark, con una serie di eventi che animeranno il Monte Bondone da dicembre a marzo, test event e competizioni a livello nazionale. Gli eventi, per ottemperare alle normative Covid, saranno a numero chiuso e su prenotazione.

Confermata l’offerta Night&Day che dà la possibilità di sciare sotto le stelle ogni martedì e giovedì a partire dal 23 dicembre e fino al 10 marzo (salvo proroga), dalle 20 alle 22.30, su Diagonale Montesel, Cordela, Lavaman e nello Snowpark, con una illuminazione a LED molto potente e sicura del piano sciabile, con un notevole risparmio energetico in quanto si utilizzano tecnologie innovative e poco energivore.

Skipass agevolati per i residenti

Lo skipass stagionale Monte Bondone è valido Night&Day e comprende 3 giornate sci a scelta tra Paganella e/o Folgaria, grazie all’accordo con Paganella ski e Skiarea Alpe Cimbra.

Anche per questa stagione sciistica, il Comune, in collaborazione con Trento Funivie, promuove tra i bambini e i ragazzi l’avvicinamento allo sci alpino, sport caratteristico del nostro territorio. L’Amministrazione comunale metterà a disposizione dei giovanissimi residenti e delle famiglie un buono pari a 130 euro, per l’acquisto di uno skipass stagionale sul Monte Bondone.

Potranno godere del buono comunale tutti i bambini e i ragazzi che non hanno ancora compiuto i 19 anni, acquistando gli skipass ai seguenti prezzi:

Cuccioli: 84 euro (nati dal 01/12/2013);

Bambini: 115 euro (nati dal 1/01/2011 al 30/11/2013);

Ragazzi: 160 euro (nati dal 01/12/2005 al 31/12/2010);

Giovani: 219 euro (nati dal 01/01/2003 al 30/11/2005).

Particolari tariffe sono state studiate anche per le famiglie, agevolando soprattutto quelle più numerose. Nel dettaglio:

Pacchetto Famiglia 1:

1 Genitore + 1 figlio (nato dal 01/01/2011): 393 euro

1 Genitore + 1 figlio (nato dal 01/01/2003 al 31/12/2010): 469 euro

1 Genitore + 2 figli (nato dal 01/01/2011): 477 euro

1 Genitore + 1 figlio (nato dal 01/01/2003 al 31/12/2010) + 1 figlio (nato dal 01/01/2003): 553 euro

1 Genitore + 3 o piu figli (nato dal 01/01/2011): 561 euro

1 Genitore + 1 figlio (nato dal 01/01/2003 al 31/12/2010) + 2 o più figli (nato dal 01/01/2003): 637 euro

Per poter usufruire della promozione “pacchetto famiglia 1 Genitore” è indispensabile che i soggetti siano legati dal rapporto di parentela genitore-figlio, indipendentemente dalla presenza nel medesimo certificato di stato famiglia.

Pacchetto Famiglia 2:

2 Adulti +1 Giovane (nato dal 01/01/2003) = 660 euro

2 Adulti + 2 Giovani (nati dal 01/01/2011) = 744 euro

2 Adulti + 1 Giovane (nato dal 01/01/2003 al 31/12/2010) + 1 Giovane (nato dal 01/01/2003) = 820 euro

2 Adulti + 3 o più Giovani (nati dal 01/01/2011) = 828 euro

2 Adulti + 1 Giovane (nato dal 01/01/2003 al 31/12/2010) + 2 o più Giovani (nato dal 01/01/2003) = 904 euro

Per poter usufruire della promozione “pacchetto famiglia 2 Adulti” è indispensabile che tutti i soggetti compaiano sul medesimo certificato di stato famiglia, indipendentemente dal rapporto di parentela, oppure in alternativa che i 2 adulti compaiano sul medesimo certificato di stato famiglia, e i giovani abbiano un rapporto di filiazione con almeno uno dei due adulti indipendentemente dalla presenza nello stesso stato di famiglia.

Tali riduzioni si affiancano alle tariffe agevolate (per abbonamenti giornalieri e stagionali) riservate ai residenti nel Comune, da Trento Funivie.

Nel dettaglio:

Adulti: 369 euro (nati dal 01/12/1956 al 31/12/2002), 329 euro in prevendita fino al 08/12/2021. Senior: 329 euro (nati dal 01/12/1946 al 30/11/1956); Super senior: 269 euro (nati fino al 30/11/1946).

Per queste tipologie di abbonamento non è previsto il rilascio del buono, ma lo sconto è praticato direttamente alle casse di Trento Funivie. Per ottenere invece l’agevolazione sugli abbonamenti stagionali di giovanissimi e famiglie, è indispensabile compilare in ogni sua parte il buono scaricabile dal sito www.comune.trento.it consegnarlo alle casse di Trento Funivie unitamente a copia del documento di identità dell’intestatario di ogni skipass.

Gli skipass saranno acquistabili fino a domenica 16 gennaio (salvo proroga).

Lo skipass stagionale è acquistabile in prevendita presso il punto informativo APT Trento Monte Bondone sito in piazza Dante a partire dal 20 novembre e fino al 18 dicembre, e dall’apertura degli impianti direttamente presso le biglietterie sul Monte Bondone. Tuttavia, al fine di limitare gli assembramenti, invitiamo ad acquistare lo skipass stagionale ed ogni altro tipo di skipass direttamente online sul sito skimontebondone.it. E’ possibile accedere ai prezzi convenzionati caricando il buono del Comune quando richiesto dalla procedura di acquisto.

Dal 27 novembre sarà attivo anche il cosiddetto Skibus, tratta turistica tra Trento e il Monte Bondone che sarà affidato a Trentino Trasporti con orari da definire e secondo il seguente calendario:

-“servizio prestagione” (subordinatamente a condizioni meteorologiche favorevoli all’innevamento delle piste): nei giorni 27-28 novembre 2021 e tutti giorni dal 4 dicembre fino al 12 dicembre 2021 con 2 corse di andata e ritorno da Trento a Vason;

– “servizio periodo natalizio”: dal 18 dicembre 2021 al 7 gennaio 2022 nei giorni di sabato, domenica e festivi con integrazione tutti i giorni dal 27/12/2021 al 7/01/2022 con corse di andata e ritorno con corse di andata e ritorno da Trento al Monte Bondone e navetta in quota tra Vason e Viote;

– “servizio week end e festivi”: dall’8 gennaio 2022 al 3 aprile 2022 nei giorni di sabato, domenica e festivi con corse di andata e ritorno con corse di andata e ritorno da Trento al Monte Bondone e navetta in quota tra Vason e Viote;

– “servizio infrasettimanale”: dal lunedì al venerdì a partire dal 10 gennaio all’1 aprile 2022 con corse di andata e ritorno da Sopramonte alle Viote;

Altra novità della stagione 2021/2022 è la Monte Bondone Card :il nuovo e comodo sistema dedicato a coloro che visitano spesso le piste del Monte Bondone.

La Card è gratuita, personale e nominativa, associata ad una sola persona fisica. Una volta che l’utente si registra con i propri dati, lo skipass acquistato sarà associato al numero univoco della card e sarà possibile andare subito in pista. Ed inoltre, la ricarica online è più conveniente: acquistando online, si ottiene un 5% di sconto rispetto al prezzo applicato in biglietteria.

La Card permette di limitare il più possibile le code in biglietteria, e quindi ogni tipo di assembramento, e accorciare i tempi di attesa. Per poter accedere ai prezzi convenzionati con il Comune di Trento, sarà necessario caricare un documento di identità attestante la residenza che sarà validato dall’ufficio di Trento Funivie entro 24 ore.

Progetto scuola-sport, ritornano i corsi di sci nordico e alpino

Anche per questa stagione invernale il Comune di Trento promuove l’avviamento e il perfezionamento della pratica dello sci in collaborazione con Trento Funivie, le Scuole di Sci, i maestri di Sci e i noleggiatori del Monte Bondone. Confermato pure l’ampliamento a tutta la stagione della validità dell’abbonamento compreso nel pacchetto del corso.

I corsi per la disciplina della discesa e del fondo, rivolti agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado residenti a Trento, si svolgeranno sulle piste del Monte Bondone a partire dal giorno 14 gennaio 2022 per 10 settimane (20 ore complessive) in orario extrascolastico: il venerdì pomeriggio dalle 15 alle 17 o, in alternativa, il sabato mattina dalle 8.45 alle 10.45. Il servizio di trasporto in autobus riservato con accompagnatore sarà a carico del Comune di Trento.

Per i partecipanti nati dall’1/12/2013 il costo del corso di sci alpino sarà di 209 euro, per i partecipanti nati prima dell’1/12/2013 il costo del corso di sci alpino sarà di 229 euro. La quota comprende lo skipass stagionale valido su tutti gli impianti del Monte Bondone oltre a tre giornate tra Folgaria-Lavarone e Paganella.

Il costo del corso di sci di fondo con la scuola Sci Fondo Viote presso il Centro Fondo Viote sarà di 145 euro per i bambini dai 10 anni compiuti fino ai 14 anni non compiuti e comprende il biglietto di accesso alla pista. Per chi possiede l’abbonamento stagionale al Centro Fondo Viote e per i bambini fino a 10 anni non compiuti il costo sarà di 116 euro.

Sarà possibile iscriversi sia presso l’ufficio Info APT Trento Monte Bondone sito in piazza Dante che online sul sito skimontebondone.it dal giorno 20 novembre fino al 18 dicembre (salvo proroga o comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili), allegando obbligatoriamente il buono del Comune di Trento per lo skipass stagionale. Per il corso di sci di fondo è possibile iscriversi direttamente via email.

Dopo il pagamento verranno rilasciati dei buoni per il noleggio a prezzo agevolato, un voucher per le lezioni di sci e il voucher per le tessere skipass stagionale che i genitori dovranno ritirare prima dell’inizio del corso.

Lo skipass sarà poi ritirabile sul Monte Bondone alla biglietteria di Vason, con cassa dedicata (salta code).

A partire dal mese di novembre, a mezzo degli istituti scolastici della città sarà data informazione dell’iniziativa.

Per maggiori informazioni si invita a visitare il sito skimontebondone.it e a contattare Trento Funivie (skipass@montebondone.it) oppure l’ Azienda di Promozione Turistica (info@discovermontebondone.it).

Informazioni: numero verde Urp Comune di Trento 800-017615; www.comune.trento.it; Trento Funivie 0461.829990 (skipass@montebondone.it; www.skimontebondone.it