ASSOCIAZIONE TRENTINA ITALIA-ISRAELE * HAMAS: MALFER, « ATTACCO TERRORISTI PALESTINESI, ECLATANTE ESEMPIO DELLA BRUTALITÀ CONTRO CIVILI INERMI »

08.37 - lunedì 9 ottobre 2023

Gentile direttore Franceschi,

l’attacco vile dei terroristi palestinesi contro lo Stato d’Israele rappresenta solo l’ultimo, eclatante esempio della brutalità di Hamas contro civili inermi e contro una nazione che, adesso, ha il pieno e legittimo diritto di difendersi con tutti i mezzi a sua disposizione per garantire la sicurezza e il ritorno a casa dei cittadini presi in ostaggio. Quest’ultimo attacco conferma in quale abominio Hamas abbia trascinato un’intera popolazione – quella palestinese – alla quale adesso, inevitabilmente, toccherà subire la legittima reazione militare israeliana.

È giusto rimarcarlo subito, prima che si levino – di fronte alla reazione dell’Esercito di Gerusalemme – le voci indignate delle solite prefiche pronte a stracciarsi le vesti quando a morire sono dei civili palestinesi, ma che mai si levano invece di fronte ai proditori, sanguinosi e violenti attacchi terroristici di Gaza.

La Federazione Italia Israele è in questo momento vicina al popolo israeliano, al suo Esercito, alle sue istituzioni, e si unisce all’appello di chi – in queste ore – ribadisce il seguente principio: deve essere sacrosanto riconoscere che da una parte c’è uno stato che difende il suo diritto di esistere (Israele) e dall’altra ci sono i terroristi islamisti (Hamas e tutto quello che Hamas si porta dietro) che difendono il loro diritto a combattere con tutta la forza possibile contro la stessa esistenza di Israele. Per questi motivi, la Federazione Italia Israele ringrazia il governo, i comuni e le regioni che hanno esposto la bandiera di Israele sulle facciate delle loro istituzioni in segno di solidarietà verso lo Stato ebraico.

*

Marcello Malfer

Pres. Ass.ne Trentina Italia-Israele