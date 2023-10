RECH (CAMPOBASE) * HAMAS: « SOLIDARIETÀ AD ISRAELE, EUROPA E COMUNITÀ INTERNAZIONALE SAPPIANO ASSUMERE POSIZIONI RIGOROSE SENZA TENTENNAMENTI »

17.37 - domenica 8 ottobre 2023

Gentile direttore Franceschi,

desidero approfondire il tema dell’attacco ad Israele. Campobase esprime la propria condanna senza appello per la guerra scatenata da Hamas contro lo Stato di Israele. Una aggressione massiccia e senza nessuna considerazione per la popolazione civile. Campobase esprime piena solidarietà ad Israele ed alle comunità ebraiche di tutto il mondo ed auspica che l’Europa e la comunità internazionale sappiano assumere posizioni rigorose senza tentennamenti.

Al di là di ogni valutazione sulla politica dell’attuale governo israeliano, occorre cogliere la volontà distruttiva e la cifra terroristica dell’attacco di Hamas. Un attacco rivolto non solo contro Israele ma anche contro le pur difficili trattative in corso per la ricerca di accordi di convivenza nella regione mediorientale e contro la stessa Autorità Nazionale Palestinese che di tali accordi risulta parte attiva.

Questo ennesimo atto di guerra si aggiunge ad un quadro internazionale già fortemente preoccupante sia per la pace che per i valori universali di democrazia. Richiede perciò da parte di tutti consapevolezza e partecipazione.

*

Michael Rech

Segretario politico di Campobase Trentino