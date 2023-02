CENTRO SOLIDARIETÀ – TRENTO * “WE COOK“: « LABORATORI CULINARI GRATUITI CONTRO LO SPRECO ALIMENTARE, IL CONSUMO CONSAPEVOLE E IL RI-USO »

09.51 - martedì 14 febbraio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

We Cook #incucinanonsispreca mangia sano, compra il giusto, conserva bene, ri-usa! Cosa: 5 lezioni di cucina gratuite, aperte a tutti, per imparare a valorizzare gli “scarti” e a nutrirsi correttamente, grazie all’attenta guida di un vero chef in una vera cucina professionale.

Dove: Trento, Oratorio S. Antonio, via S. Antonio 20.

Quando: cinque giovedì dalle 18:30 alle 20:30: 16 e 23 febbraio, 2, 9 e 16 marzo.

Gli Chef: Massimiliano Arer, Claudio Volani, Stefano Castellini. L’organizzatore: Centro di Solidarietà di Trento

Iscrizioni: https://bit.ly/3Hwo2P8 oppure 392 6591371

L’evento ha il Patrocinio del Comune di Trento e il sostegno della Provincia di Trento – Assessorato alle Politiche Sociali.

Il Centro di Solidarietà di Trento organizza un ciclo di incontri gratuiti dedicati alla cucina, aperti alla popolazione, nell’ambito di uno dei due principali pilastri della sua mission: la lotta contro lo spreco alimentare.

Ogni serata sarà guidata da uno chef che in maniera teorica e soprattutto pratica, in una vera cucina professionale, aiuterà i partecipanti a migliorare la propria capacità di cucinare valorizzando ciò che normalmente consideriamo uno “scarto”, senza per questo rinunciare alla bontà e appetitosità delle preparazioni e della loro correttezza ed equilibrio dal punto di vista nutrizionale: pensiamo ad esempio alle scorze dei frutti, alle foglie di molte verdure, agli avanzi di altre preparazioni e molto altro.

Dunque ricette, spunti, consigli, tecniche e tante nozioni utili per capire come preparare, conservare e ridurre gli sprechi quotidiani delle nostre cucine. L’obiettivo ultimo è quello di mangiare in maniera corretta per migliorare la nostra salute, comprare il giusto per pesare meno sulle nostre finanze, conservare bene e riutilizzare il più possibile, per rispetto non solo del pianeta e della sua sostenibilità, ma delle molte persone che faticano ad avere quotidianamente sulle loro tavole quanto ogni essere umano avrebbe diritto di avere.

La lotta contro la povertà alimentare è infatti il secondo dei pilastri che costituiscono la mission del Centro di Solidarietà di Trento, attivo sul territorio dal 1996 con un pacco alimentare mensile per le famiglie in difficoltà, che nel 2022 hanno raggiunto il numero di 204 famiglie, per un totale di ben 760 persone di cui molte bambini o anziani.