A.C. TRENTO * CALCIO SERIE “C“: TOMI PETROVIC: « TRASFERIMENTO, L’ATTACCANTE CLASSE 1999 GIOCHERÀ IN SERIE “C“ CON LA SPAL »

14.17 - giovedì 1 febbraio 2024

A.C. Trento 1921 Srl comunica di aver ceduto in prestito fino al 30 giugno 2024 con diritto di opzione a favore di S.P.A.L. i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Tomi Petrovic. A.C. Trento 1921 saluta Tomi Petrovic e gli augura le migliori fortune sportive e personali per questa nuova esperienza professionale.