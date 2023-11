CCB – CASSA CENTRALE BANCA * VALUTAZIONE FITCH: « CONFERMATO IL RATING AL NOSTRO GRUPPO IN AREA ‘INVESTMENT GRADE’, CON OUTLOOK STABILE »

18.10 - giovedì 9 novembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Confermato il rating del Gruppo Cassa Centrale in area ‘Investment Grade’ da parte di Fitch. Il rating BBB- (Outlook Stabile) riflette livelli di capitale estremamente elevati uniti ad un funding dalla base ampia e stabile. Efficace mitigazione del rischio ottenuta grazie alla diversificazione delle esposizioni creditizie, significativi livelli di garanzie e riduzione dell’esposizione al debito sovrano.

La riduzione dei crediti deteriorati e gli elevati livelli di copertura sono risultati elementi fondamentali nella valutazione

A conclusione del regolare processo di due diligence, l’Agenzia di Rating Fitch ha confermato il Rating di Lungo Termine a “BBB-” per il Gruppo Cassa Centrale, con outlook Stabile. Nella sua valutazione Fitch ha considerato positivamente l’elevato livello di patrimonializzazione del Gruppo, sostenuto anche da una costante generazione interna di capitale e da limitati incrementi degli RWA.

Il Gruppo Cassa Centrale beneficia inoltre di una significativa diversificazione delle esposizioni verso clienti con importanti livelli di garanzie e di una continua riduzione dell’esposizione al rischio sovrano.

Il trend di diminuzione dei crediti deteriorati, insieme a forti livelli di copertura, rimangono fattori importanti per la riduzione del rischio, consentendo anche in prospettiva un costante miglioramento della qualità dell’attivo.

La liquidità rimane adeguata, come dimostrano i relativi coefficienti e gli elevati stock di asset liquidi disponibili, sostenuti anche da una base clienti diversificata e stabile e da un rapporto raccolta/impieghi prudente.

Infine, l’Agenzia mantiene una visione positiva sulla redditività complessiva, supportata dall’attuale

contesto dei tassi di interesse e dalla costante espansione della contribuzione del margine commissionale.

Di seguito è riportato il riepilogo dell’azione di rating di Fitch: