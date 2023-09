UDC TRENTINO ALTO ADIGE * REPLICA A CONSIGLIERE MANICA (PD): « CANDIDATURA VALDUGA, È CONSIGLIABILE ESULARE DALLA SFERA DEL PRIVATO »

07.04 - sabato 16 settembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Il consigliere Manica, ormai quasi ex, insiste nella pratica, molto “Elly” Schlein, di spacciare il privato di ciascuno come spazio della politica.

Eppure lo sa che in realtà a nessuno interessano in qualche modo le sue preferenze sessuali o alimentari. Né alcuno immagina che quelle possano in qualche modo aiutarlo nell’elaborare concetti o pensieri che offrano agli elettori uno spazio di pensiero riferito ad un progresso economico o sociale. O abbiano a che vedere con l’etica piuttosto che l’estetica.

I n ogni caso, come Manica sa bene, la candidatura Valduga sconsiglia comunque al PD quella via della sfera del privato che con evidenza esula dalle ragioni del fare politica per portare una volta di più il livello del confronto al pettegolezzo o alla chiacchiera da bar.

Se qualcuno vuole rimarcare la scelta di altri di candidare l’ennesimo “mutagiacca” o confermare chi magari ha lavorato male e solo per indebolire il proprio partito, può cercare delle argomentazioni che non siano mormorazioni da sottoscala o banalità spacciate per moralismo. Sempre che ne sia capace.

