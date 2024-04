PAT * SCIOPERO NAZIONALE – GIOVEDÌ 11 APRILE: « IL PERSONALE DI TRENTINO TRASPORTI SI ASTERRÀ DALLE 13.00 ALLE 16.00, QUELLO DI TRENITALIA 09.00-13.00 »

10.55 - martedì 9 aprile 2024

Treni e bus, giovedì 11 aprile sciopero anche in Trentino. Il personale di Trentino trasporti si astiene dal servizio dalle 13 alle 16, quello di Trenitalia dalle 9.00 alle 13.00. Per giovedì 11 aprile 2024 è indetto uno sciopero nazionale nel settore della mobilità pubblica che interessa anche il territorio trentino. Il personale viaggiante e gli addetti alle biglietterie di Trentino trasporti si asterranno dal servizio per tre ore, dalle 13:00 alle 16:00. Nella medesima giornata è indetto anche uno sciopero di Trenitalia dalle 9:00 alle 13:00.

Per quanto riguarda Trentino trasporti le corse iniziate prima delle 13:00 e non ancora ultimate verranno effettuate con le seguenti modalità:

· Servizio urbano/ Servizio sostitutivo funivia Trento-Sardagna: prosecuzione fino al capolinea

· Servizio extraurbano (con riferimento a tutte le corse dirette che non prevedono il “cambio autobus”, come indicato nel libretto orario di Trentino Trasporti) e ferroviario (ferrovia Trento-Malè-Mezzana e Trento-Borgo-Bassano): prosecuzione fino al completamento della corsa.

Il servizio riprenderà con le corse in partenza successivamente alle 16:00.

Si informa che l’ultimo sciopero, di pari durata indetto dalle medesime sigle sindacali ha avuto una percentuale di adesione pari al 10,39% da parte del personale di Trentino trasporti.

Si ricorda inoltre con riferimento allo sciopero di Trenitalia che l’agitazione sindacale potrà comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

Informazioni su collegamenti e servizi anche attraverso l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito trenitalia.com, sito trenitaliatper.it, il numero verde gratuito 800 8920 21, oltre che nelle biglietterie e presso il personale di assistenza clienti.