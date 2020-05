RAI3 – “MEZZ’ORA IN PIù” * DOMENICA 17/5: « ALLE 14.30 OSPITI DI LUCIA ANNUNZIATA, ROMANO PRODI – VINCENZO DE LUCA – GIOVANNI TOTI, GIUSEPPE IPPOLITO – BERNABò BOCCA «

Su Rai3 appuntamento con “Mezz’ora in più”.

Romano Prodi, Vincenzo De Luca, Giovanni Toti, Giuseppe Ippolito e Bernabò Bocca ospiti di Lucia Annunziata.

Il decreto “Rilancio” approvato dal governo farà ripartire l’economia italiana? L’accordo raggiunto tra Governo e Regioni sulle modalità di riaperture di bar, ristoranti e commercio al dettaglio sarà in grado di coniugare ripresa economica e sicurezza sanitaria? Il turismo italiano, messo in ginocchio dalla pandemia, sarà capace di rimettersi in piedi?

Ne discutono, ospiti di Lucia Annunziata nella puntata di “Mezz’ora in più” in onda oggi, domenica 17 maggio, a partire dalle 14.30 su Rai3, l’ex presidente del Consiglio e della Commissione Europea Romano Prodi, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, quello della Regione Liguria Giovanni Toti, il direttore scientifico dell’Ospedale Spallanzani Giuseppe Ippolito e il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca.

Nel corso della puntata sarà trasmessa una testimoninza di Giovanna Motka, madre di Federico, rapito in Siria a maggio del 2013 e liberato a maggio del 2014.