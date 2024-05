PRESIDENZA CONSIGLIO PAT * PRIMO MAGGIO: SOINI, “SÌ A CONCILIAZIONE FAMIGLIA-LAVORO E SCUOLA PER I FUTURI LAVORATORI”

12.07 - mercoledì 1 maggio 2024

Si festeggia oggi 1° maggio il Lavoro, su cui si fonda la nostra stessa Repubblica in base al primo articolo della carta costituzionale. Da presidente dell’assemblea legislativa trentina credo sia doveroso sottolineare l’importanza di tenere ben accesi i riflettori sul mondo del lavoro, visto sia dal lato dei dipendenti e dei loro sacrosanti diritti, sia da quello degli imprenditori, che creano le opportunità di lavoro e sostentamento per tutti.

Ci sono impegni che vanno ribaditi e allarmi da non sottostimare. Penso al tasso di infortuni e inabilità permanenti tra i lavoratori maschi della nostra provincia, un dato statistico oggettivamente preoccupante, che va davvero preso per le corna e affrontato con vigorose misure di prevenzione e contrasto.

Penso ancora alle necessità delle nostre aziende, alle difficoltà di contesto che hanno dovuto affrontare negli ultimi anni e all’interesse comune di metterle in condizione di investire e credere ancora nel futuro. La Festa del Lavoro di oggi – dicevo – è stimolo per mettere in fila le cose da fare: misure concrete per la conciliazione famiglia/lavoro, cura della scuola come palestra per i futuri lavoratori (quindi l’alternanza scuola/lavoro, quindi il ruolo della formazione professionale), strategie per risolvere la forte e diffusa carenza di manodopera.

Il Consiglio provinciale sta facendo la propria parte e continuerà a farla, per iniziativa legislativa dell’esecutivo ma anche di tutti i gruppi consiliari. La nostra speciale autonomia ci dà strumenti importanti per agire e la dobbiamo proprio alle generazioni di trentini che hanno lavorato con operosità e sacrificio nelle nostre terre di montagna. Le sorti stesse della nostra Provincia Autonoma poggiano proprio sulle performance dell’economia trentina, che alimenta il gettito fiscale e quindi la capacità di rendere servizi e assistenza ai cittadini.

Concludo ringraziando cordialmente Acli, Parrocchia locale e Cassa Rurale Vallagarina per le celebrazioni che hanno promosso ad Ala: oggi primo maggio sono anch’io presso l’azienda Tumedei a seguirne i diversi momenti.