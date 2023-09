OKTOBERFEST TRENTO * TRENTINO MUSIC ARENA: BISESTI, “ TORNA L’EDIZIONE 2023, DAL 15 SETTEMBRE AL 15 OTTOBRE “

21.32 - venerdì 15 settembre 2023

Torna, alla sua undicesima edizione, l’Oktoberfest Trento alla Trentino Music Arena nei fine settimana dal 15 settembre al 15 ottobre con tante novità, spettacoli, iniziative, musica live. Non mancheranno: i menu tipici bavaresi mescolati alla buona cucina locale trentina; la birra bavarese e trentina; i costumi, le band e i cori folkloristici; i concerti per ballare e cantare; tante iniziative a misura di famiglia per una grande festa mitteleuropea delle terre alte.

L’Oktoberfest Trento e l’Oktoberfest di Monaco di Baviera sono iniziative uniche, legate da un rapporto esclusivo ed eccezionale: fu un trentino, Andrea Michele Dall’Armi a fondare dell’Oktoberfest bavarese e ogni anno questo legame è ricordato all’Oktoberfest di Trento. A Monaco c’è una via a lui dedicata, come a Trento c’è un vicolo in piazza Pasi dedicato alla famiglia Dall’Armi (leggi qui tutta la storia https://oktoberfesttrento.it/la-storia/).

Questa edizione è partita con l’inaugurazione ufficiale e la tanto attesa “O’ZAPFT IS!” la spillatura della prima botte in legno come da tradizione. Ospiti della serata: le rappresentanze istituzionali di Comune e Provincia e una delegazione direttamente dalla Birreria Hofbräuhaus Traunstein di Baviera, Germania. La cerimonia è stata accompagnata dalla sfilata e dal concerto musicale della Banda Folk Magnifica Comunità di Folgaria, poi dalle 21.30 via ai live e alla musica.

“Siamo come sempre alla Trentino Music Arena– dice Enzo Di Gregorio di EDG Spettacoli organizzatore dell’evento –. Un grande parco che ha visto la nostra prima edizione dell’Oktoberfest nel 2018.

Un’area che è stata ampliata e rinnovata e che crediamo possa diventare luogo di aggregazione per tante iniziative. L’estate è stata ricca di eventi musicali, domenica 24 settembre arriverà anche Mr.Rain. L’organizzazione è frutto della capacità di fare le cose guardando insieme nella stessa direzione. Da parte nostra non possiamo che metterci impegno e qualità coinvolgendo aziende e imprenditori locali”.

Così Mirko Bisesti, assessore alla Cultura della Provincia autonoma di Trento: “Un evento che coniuga momenti di festa e tradizione e che ricorda anche come il Trentino storicamente sia legato al mondo mitteleuropeo da sempre, attraverso scambi economici, culturali e condivisione di buone pratiche. Credo perciò sia un’occasione importante per il nostro territorio riproporre un evento di così grande popolarità, che consente a tutte le generazioni – ai giovani, ai meno giovani e anche alle famiglie – di ritrovarsi insieme in questi spazi che sono stati messi a disposizione della nostra comunità”.

Presente anche il vicesindaco di Trento, Roberto Stanchina: “L”Oktoberfest Trento è ormai da anni un evento irrinunciabile dell’autunno trentino grazie a un’offerta trasversale e intergenerazionale, capace di accontentare famiglie e giovani, chi apprezza la gastronomia bavarese e chi invece è interessato alla musica. Appuntamento popolare per eccellenza, come l’omologo di Monaco di Baviera, l’Oktoberfest è un’ottima occasione per soddisfare il nostro desiderio di socialità, che dopo il Covid è tornato più forte di prima”.

Via quindi a un altro mese di festa alla Trentino Music Arena. “Vogliamo unire – aggiunge ancora Enzo Di Gregorio – usi e costumi di due territori come Trentino e la Baviera apparentemente diversi, ma in realtà con molti punti in comune. Lo stile bavarese e quello trentino fanno da cornice all’Oktoberfest Trento e trovano ogni anno espressione in gruppi folkloristici e band d’intrattenimento, spettacoli originali, specialità tipiche gastronomiche e tanta buona birra”.

BIRRA E CUCINA

L’Oktoberfest Trentino non è solo una festa “birra e wurstel”, ma un incontro di culture ampio che abbraccia anche nel menu il Trentino e la Baviera. Nei piatti quindi, tanto la cucina trentina di Danilo Moresco con canederli, i tradizionali spätzle con panna e speck trentino, la carne salada, il gulasch di manzo con polenta di Storo, lo stinco intero con cotenna, la wiener schnitzel, lo strudel e naturalmente la sacher torte e molto altro. Non mancherà la birra bavarese HB Hofbräuhaus Traunstein e la speciale birra trentina dedicata a Michele Dall’Armi del birrificio Plotegher. Il tutto con proposte in abbinata e attenzione anche per vegetariani e celiaci.

OKTOBERFEST FAMILY DAY

Sabato e domenica verrà dedicata particolare attenzione alle famiglie. Ogni sabato e domenica l’Oktobefest Trentino propone dalle 15.00 Il Villaggio Incantato animazione e parco divertimenti per tutto il pomeriggio con giochi gonfiabili, intrattenimento per bambini fino ai 12 anni. Il Villaggio Incantato sarà presente all’interno del Festival con uno dei suoi parchi allestiti a tema con castelli e scivoli gonfiabili, giochi di società, lego giganti, il trenino elettrico e molto altro ancora in perfetto stile Oktoberfest Trento. E poi il GelatoMerenda della gelateria artigianale Gatto Gordo durante tutto il pomeriggio. La domenica ingresso gratuito dalle 12.00 e pranzo con piatti tipici e specialità originali della cucina Tirolese e Trentina. Domenica 17 settembre Open Day della Danza Trentina in collaborazione con la Federazione Trentina delle Scuole di Danza, Trentino Danza e tutte le scuole del Trentino, un pomeriggio dedicato a corsi, masterclass e prove gratuite, in vista della stagione invernale. Domenica 24 settembre show esibizione delle scuole di danza trentine, pomeriggio dedicato agli spettacoli coreografati.

L’INNO DELL’OKTOBERFEST “DA MATTINA A SERA”

Ogni giornata verrà aperta dall’inno dell’Oktoberfest, una canzone dal titolo “Da mattina a sera” che vede la partecipazione di 4 band e 35 musicisti: i Rebel Rootz, The Rumpled, i Die Schweinhaxen e la Banda Musicale Folkloristica della Magnifica Comunità di Folgaria.

LIVE E CONCERTI

Ogni sera (venerdì, sabato e domenica) dalle ore 21.30 musica, live e concerti con le folk band del Trentino: Piana Rotaliana, Val di Fiemme, Val di Sole, Alto Adige, Valsugana. Non mancherà l’energia dirompente dei Die Schweinhaxen, le cover più amate cantate da Frequenze Italiane, il country rock dei Blurred Shadows, la demenza surreale del dialetto trentino cantato dagli Articolo 3ntino.

LA GORDO ARENA

Formula che vince non si cambia: ci sarà anche Gordarena, che prende il nome dal locale Gatto Gordo di Trento, con miscelati e cocktail, dj set e musica per ballare dalle 22.00 fino a notte fonda, tutti i venerdì e sabato. Serate a tema da seguire sui social di Oktobefest.

IL CALENDARIO

Ecco il programma Oktobefest Trento suddiviso per fine settimana:

Venerdì 15 settembre TIROCK BAND [Folk Oberkrainer Live Band della Piana Rotaliana, Trentino] a seguire LORIS CIADA DJ SET | Set Après Ski e Oktoberfest Style.

Sabato 16 Settembre FLEIMSTALER [Folk Oberkrainer Live Band della Val Di Fiemme, Trentino] a seguire LORIS CIADA DJ SET | Set Après Ski e Oktoberfest Style.

Domenica 17 Settembre LE STRADE DI MAX [Live Tribute Max Pezzali e 883, Trentino].

Venerdì 22 Settembre FLEIMSTALER [Folk Oberkrainer Live Band della Val Di Fiemme, Trentino] a seguire EDDY DJ | Set Après Ski e Oktoberfest Style.

Sabato 23 Settembre TURBOFOLK [Folk Oberkrainer Live Band della Val Di Sole, Trentino] a seguire EDDY DJ | Set Après Ski e Oktoberfest Style.

Domenica 24 Settembre BLURRED SHADOWS [Country Rock Band Trentina].

Venerdì 29 Settembre 4KRYNER [Folk Oberkrainer Live Band aus Südtirol] a seguire EDDY DJ | Set Après Ski e Oktoberfest Style.

Sabato 30 settembre TIROCK BAND [Folk Oberkrainer Live Band della Piana Rotaliana, Trentino] a seguire EDDY DJ | Set Après Ski e Oktoberfest Style.

Domenica 01 Ottobre FREQUENZE ITALIANE [Viaggio nella Musica Italiana dai grandi classici alle hit di oggi].

Venerdì 06 Ottobre TURBOFOLK [Folk Oberkrainer Live Band della Val Di Sole, Trentino] a seguire EDDY DJ | Set Après Ski e Oktoberfest Style.

Sabato 07 Ottobre DIE SCHWEINHAXEN [Folk Oberkrainer Live Band dell’Alta Valsugana, Trentino] a seguire EDDY DJ | Set Après Ski e Oktoberfest Style.

Domenica 08 Ottobre ZINTO BOYS [Gruppo Folkloristico e Oberkrainer Band della Val Di Cembra, Trentino].

Venerdì 13 Ottobre DIE SCHWEINHAXEN [Folk Oberkrainer Live Band dell’Alta Valsugana, Trentino] a seguire DJ SET | Set Après Ski e Oktoberfest Style

Sabato 14 Ottobre FLEIMSTALER [Folk Oberkrainer Live Band della Val Di Fiemme, Trentino] a seguire DJ SET | Set Après Ski e Oktoberfest Style

Domenica 15 Ottobre ARTICOLO 3NTINO [Spettacolo Comico/Musicale della Cover Band Surreal Demenziale Live in Dialetto Trentino].

INGRESSI E BIGLIETTI

Ingresso intero 5 euro. Prenotazione tavolo 10 euro a persona con omaggio. Ingresso omaggio per chi si presenta in cassa con l’abbigliamento tipico Lederhosen e Dirndl; ingresso omaggio per chi presenta la ricevuta del taxi in cassa; i bambini sotto i 12 anni gratis. Prenotazioni https://oktoberfesttrento.it/.