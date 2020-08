LEGA – GIOVANI TRENTINO * ELEZIONI COMUNE TRENTO: « GUARDO CON TRISTEZZA ALLE MANOVRE MEDIATICHE DI QUALCUNO PER PROMUOVERE SE STESSO, AUGURO ALLA NUOVA GIOVANILE DI FRATELLI D’ITALIA UN BUON LAVORO »

Apprendo da fonti locali che domani, presso Palazzo Thun, verrà ufficializzato il passaggio della giovanile di Forza Italia in Fratelli d’italia – Gioventù Nazionale.

Le due compagini sono e continuano ad essere importanti alleati nella battaglia per rinnovare Trento e offrire ai cittadini una nuova prospettiva.

Non posso, comunque, non esprimermi sul fatto che uno dei relatori della presentazione di domani risulti iscritto alla Lega e non a Forza Italia.

Guardo con tristezza alle manovre mediatiche di qualcuno per promuovere se stesso, ma ciononostante auguro alla nuova giovanile di Fratelli d’italia un buon lavoro, con la speranza che Francesco Dellagiacoma comprenda che per essere parte di un partito è necessario esserne militanti e non solo puntare a delle candidature.

Concludendo, troviamo scorretto da parte di Dellagiacoma non affermare di essere, da febbraio, tesserato Lega sperando in un errore di trascrizione e non in una intenzione di pregiudicare Forza Italia.

*

Marco Leonardelli

coordinatore Lega Giovani Trentino