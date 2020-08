PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS – DATI AL 2 AGOSTO 2020: « 4 NUOVI POSITIVI / 3 SONO MINORENNI / IN OSPEDALE RESTA RICOVERATO UN SOLO PAZIENTE »

Coronavirus: 4 nuovi positivi oggi. Ormai il ‘termometro’ che misura l’andamento del contagio da Covid 19 in Trentino ci ha abituato a prestazioni che alternano lo zero ad altri numeri, fortunatamente bassi ma che indicano tuttavia come il virus sia ancora presente ed attivo.

Oggi i ‘positivi’ sono 4, e di questi ben 3 sono minorenni. Il contagio si è manifestato con sintomi in un solo soggetto, mentre negli altri 3 è stato individuato tramite screening. Anche ieri infatti il numero dei tamponi è stato piuttosto alto: 939, tutti analizzati nel laboratorio di microbiologia dell’ospedale Santa Chiara di Trento.

In ospedale resta ricoverato un solo paziente, come riferito ieri, non in gravi condizioni.