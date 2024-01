COMUNE TRENTO * STADIO BRIAMASCO: IANESELLI, « COMPLETATA LA COPERTURA DELLA TRIBUNA MAIR, È SMONTABILE E RIPOSIZIONABILE »

13.23 - mercoledì 31 gennaio 2024

Briamasco, completata la copertura della tribuna Mair. Dopo il cambio dei seggiolini e il rifacimento del manto erboso una nuova miglioria per dotare il Calcio Trento di uno stadio adatto alla serie C. Sono terminati ieri i lavori di copertura della tribuna Mair allo stadio Briamasco che ospita la “curva” dei tifosi del Trento.

La scorsa estate era stata ancorata e ora ogni ordine di posto è protetto contro la pioggia da un’ampia tettoia. I lavori – eseguiti in una settimana invece delle due previste dalla ditta Ceta di Bergamo – sono costati 200 mila euro portando la capienza del “Briamasco” a circa 4.200 posti a sedere.

La tribuna – dedicata allo storico portierone del Trento Gunther Mair – è l’ultima di una serie di migliorie per “dotare il nostro Trento di uno stadio come se ne vedono pochi in serie C”, ha specificato l’assessore allo sport Salvatore Panetta. Si aggiunge infatti ad altri interventi come il rinnovamento dei seggiolini e al rifacimento del manto erboso.

Durante la presentazione il sindaco Franco Ianeselli ha precisato: “Tutti questi interventi non sono in antitesi con il nuovo stadio che andremo a realizzare perché si tratta di materiali riutilizzabili in altri impianti sportivi della città, compresa la tribuna Mair che è smontabile e riposizionabile”.