GUGLIELMI (FASSA) * “DOLOMITI LOW EMISSION ZONE” – RISPOSTA ASSESSORE FAILONI: « IL FINE DEL PROGETTO È CONTRIBUIRE AD UNA MIGLIORE GOVERNANCE DELLA RETE STRADALE »

11.23 - martedì 25 ottobre 2022

Oggi, in Consiglio Provinciale ho chiesto chiarimenti circa il nuovo progetto “Dolomiti Low Emission Zone” annunciato di recente dalle Province di Trento e Bolzano; nella mia richiesta ho sottolineato l’importanza sì della tutela ambientale ma senza tralasciare quel mondo economico che insiste sui nostri Passi Dolomitici.

La risposta dell’assessore Roberto Failoni:

“Il fine del progetto in questione è quello di contribuire, in uno sforzo congiunto Trento, Bolzano, Veneto e Ministeri competenti, ad una migliore governance della rete stradale. Sino alla definizione condivisa con i territori di soluzioni tecniche giuridiche per la regolamentazione dei flussi di traffico, ogni eventuale azione avrà carattere informativo, sollecitatorio e di “indirizzamento” al cittadino, senza forme coattive di contingentamento e pedaggio”.

*

Consigliere Provinciale

Luca Guglielmi