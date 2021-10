CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO * LAVORI AULA: « DISCUSSI QUESTA MATTINA 21 QUESTION TIME, IL RESOCONTO IN SINTESI »

A seguire una sintesi del question time discusso stamane in aula, primo punto all’ordine del giorno della sessione di inizio ottobre del Consiglio provinciale.

(UpT)

Cavalese, quando il concorso per ginecologo e pediatra?

Il consigliere UpT ha chiesto se ci sia l’intenzione di fare, e in quali tempi, le selezioni per completare l’organico e coprire i ruoli di medico ginecologo e di pediatra a tempo indeterminato all’ospedale di Cavalese.

La risposta. L’assessora competente ha chiarito che per le discipline di ostetricia e ginecologia è ancora valida la graduatoria dell’ultimo concorso, ove restano da chiamare quattro candidate specializzande, delle quali nessuna però ha optato per la sede di Cavalese. In considerazione di ciò, l’azienda emetterà a breve un bando di mobilità volontaria per acquisire ginecologi con alto profilo professionale che possano inserirsi nell’attività senza necessità di un particolare addestramento. Inoltre, l’assessora ha annunciato l’arrivo di un nuovo concorso a tempo indeterminato per metà novembre, per poter reclutare neo specialisti in ostetricia e ginecologia.

Anche per la disciplina di pediatria è valida la graduatoria dell’ultimo concorso, e anche in questo caso nessuna candidata ha optato per la sede di Cavalese. A tale riguardo l’assessora ha sottolineato che la selezione pubblica per assunzioni a tempo determinato menzionata nell’interrogazione e pubblicata lo scorso agosto, così come la recente selezione per il reclutamento di liberi professionisti per la sede di Cavalese ha avuto il riscontro di 4 professionisti specializzati in pediatria che hanno manifestato disponibilità e ai quali sarà assegnato incarico in libera professione.

La replica. Chiedo di accelerare perché è indispensabile avere un tempo indeterminato per quei ruoli sopratutto con la possibilità di lavorare a scavalco su Cavalese e anche su Trento, ha replicato il consigliere, per poter usufruire di reparti di eccellenza anche nelle valli.

Patt

Implementare le corse bus Primiero-San Bovo

La consigliera del Patt ha chiesto se la Giunta ha intenzione di implementare, con una corda alle 8 e alla fine delle lezioni, il servizio di linea Primiero – Canal San Bovo per permettere agli studenti di raggiungere il polo scolastico di Canal San Bovo.

La risposta. L’assessore competente ha ribadito la volontà di considerare le scuole di montagna un presidio fondamentale e dunque di garantire i servizi di trasporto per il bacino di utenza di cui all’interrogazione.

La replica. La consigliera ha confermato la particolare attenzione diostrata dall’assessorato e sulla scorta della capacità dimostrata la popolazione chiede un ulteriore passo nel garantire il trasporto pubblico.

Lega

Viadotto Vela cascate d’acqua quando piove

Il consigliere della Lega ha chiesto se la Giunta sia a conoscenza del forte deflusso d’acqua dal viadotto Vela – Montevideo che si verifica nei giorni di pioggia e se si stia pensando a prevenire il problema.

La risposta. L’assessore competente ha dichiarato di conoscere la questione oggetto dell’interrogazione, confermando quanto ipotizzato dall’interrogante, ovvero che lo scolo è causato da una condizione provvisoria. E’ già stato infatti programmato un intervento per garantire i lavori risolutivi del problema e a tal fine si prevede un restringimento della carreggiata dall’11 al 22 ottobre 2021.

Misto – 5 Stelle

A quando l’osservatorio sulla criminalità?

Il consigliere di 5 Stelle ha chiesto al presidente della Giunta a che punto siano le interlocuzioni col presidente della Provincia di Bolzano in merito all’attuazione dell’odg “Istituzione di un osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata”.

La risposta. L’assessore agli enti locali ha replicato che la presidenza della regione è da pochi mesi passata in capo al presidente della provincia di Trento e sarà in quella sede considerata l’istituzione dell’osservatorio richiamato nell’interrogazione.

La replica. Una risposta lapidaria ed evasiva, che supera le mie aspettative, ha detto il consigliere che si è congratulato per tale coraggio.

La Civica

Mascherine trasparenti alle maestre?

La consigliera della Civica ha chiesto se sia possibile, per facilitare l’apprendimento dei bambini, fornire delle mascherine trasparenti anche alle insegnanti delle classi prime della scuola primaria.

La risposta. Il responsabile del settore ha replicato che una struttura commissariale ha stabilito i criteri di distribuzione dei presidi richiamati dall’interrogante, prevedendo la dotazione di una mascherina trasparente giornaliera per gli alunni sordi e loro insegnanti. L’assessore ha aggiunto che una fornitura ulteriore di mascherine è prevista da parte della protezione civile trentina, tra cui mascherine chirurgiche e FFP2 da richiedere da parte delle scuole. Tuttavia, ha concluso, non è escluso che le scuole possano acquistare e utilizzare dispositivi speciali in contesti ulteriori e diversi da quelli previsti.

Patt

Incidenti con gli ungulati, quando la segnaletica?

Il consigliere del Patt, ricordando che da anni è depositata una proposta per rinnovare la segnaletica nelle zone di maggior passaggio di animali selvatici, ha chiesto quando vedrà luce la sperimentazione. Un passo urgente, visti i continui incidenti.

La risposta. L’assessore responsabile degli enti locali ha chiarito che il servizio gestione strade ha effettuato sopralluoghi sul territorio con tutti i protagonisti interessati, finalizzati alla verifica della fattibilità dei sistemi e al reperimento delle risorse. E’ stato già autorizzata una sperimentazione in un tratto della statale 237 nel comune di Borgo Chiese e altri comuni hanno avviato le procedure per altre sperimentazioni.

La replica. Attendiamo fiduciosi che questo piccolo cenno di attenzione ai territori possa proseguire, perché questo è davvero troppo poco, risposta riduttiva per le esigenze che avremo e le grandi capacità della Provincia.

Pd

Green Pass come ci si è organizzati per il 15 ottobre?

Il consigliere Pd ha chiesto se la Giunta non ritenga di dover chiarire alle scuole l’obbligo di rispetto del “Green Pass” e come ci si è organizzati per il 15 ottobre, quando scatterà l’obbligo per tutti i lavoratori, e quale sia lo stato delle vaccinazioni per i dipendenti pubblici.

La risposta. L’assessore ha premesso che il decreto del 10 settembre ha introdotto l’obbligo di Green pass per chi acceda alle strutture scolastiche ed ha descritto le leggi applicative nazionali, recepite anche sul territorio trentino.

La replica. Il consigliere del PD ha detto di non avere ricevuto risposta all’interrogazione. Nemmeno un accenno ai quesiti, come quello sull’organizzazione che si intende tenere per l’obbligo che impone il Green Pass a tutti i lavoratori 15 ottobre prossimo. Manca chiarezza in merito, ha aggiunto deluso.

Alessandro Olivi (Pd)

Quali progetti approvati per il Pnrr?

Il consigliere del Pd ha chiesto quali sono fino ad oggi i progetti approvati o in corso di approvazione per gli investimenti previsti per il nostro territorio dal Pnrr.

La risposta. Le risorse assegnate alla Pat ammontano a 239 milioni 345.405,36 euro identificate nell’ambito delle 6 missioni in cui è suddiviso il Pnrr, ha chiarito l’assessore agli enti locali: per la missione 1 (Digitalizzazione, innovazione e competitività, cultura) si è vista assegnare 5.082.000,00 euro per 16 unità di esperti e professionisti.; per la seconda missione (Rivoluzione verde e transizione ecologica) le risorse ammontano a 53.042.791,71euro; per l’Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici sono state assegnati 15.914.414,37 euro per la riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica, mentre all’interno della componente Tutela del territorio e della risorsa idrica sono state destinati 695.648,24 euro per la riduzione dei rischi idrogeologici e da alluvione. Sono stati inoltre approvati 14 progetti nell’ambito della componente “Investimenti nella resilienza dell’agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche, per un totale di 83.863.949, 37 euro. Nell’ambito della missione 5 (Inclusione e Coesione) sono state assegnate risorse pari a 42.680.000 a favore del progetto GOL (garanzia di occupabilità dei lavoratori).

Infine, con riferimento alla missione (Salute) sono state assegnate 9,5 milioni per l’ammodernamento del parco tecnologico delle strutture sanitarie, 11,6 milioni per l’ammodernamento del digitale ospedaliero e quasi 17 milioni per l’adeguamento sismico delle strutture sanitarie di Borgo e Rovereto. Con riferimento alla missione 3 (Infrastrutture per una mobilità sostenibile) l’assessore ha ricordato nell’ambito della componente “Investimenti sulla rete ferroviaria-interventi alta velocità Verona-Brennero) la circonvallazione di Trento collegata al Tunnel del Brennero, la cui attuazione è rimessa interamente a RFI.

La replica. Una puntuale ricostruzione delle risorse assegnate ad oggi: il tema è capire se dall’assegnazione si potrà passare all’esecuzione.

Futura

Il Green Pass verrà assicurato entro il 15 ottobre?

Il consigliere di Futura ha chiesto alla Giunta cosa intenda fare, visto l’allarme lanciato dai farmacisti, per garantire a tutti i lavoratori l’accesso al Green Pass entro il 15 ottobre quando diverrà indispensabile per lavorare.

La risposta. L’assessore ha risposto chiarendo che non è possibile esprimersi sull’impatto che potrebbe avere l’introduzione del Green pass come conseguenza dell’astensione dal lavoro. Non ci saranno impatti sugli uffici amministrativi, ha aggiunto, mentre potrebbe essercene su servizi come quelli offerti dai vigili del fuoco o altri che potrebbero registrare una riduzione dei servizi offerti. Le attività saranno comunque coordinate e modulate modulate con le parti sociali.

La replica. Non soddisfatto della risposta l’interrogante: è certamente un problema enorme e di difficile risoluzione per tutti, tuttavia è necessario garantire l’accesso al posto di lavoro e la risposta all’interrogazione doveva affrontare il tema del sostegno ai farmacisti che dovranno affrontare un enorme carico di lavoro nel prossimo futuro: la Pat come intende garantire il diritto al lavoro e all’accesso ai tamponi?

Lega

Quando il via ai test salivari?

La consigliera della Lega ha chiesto se l’utilizzo dei test salivari sia in programma per la sorveglianza sanitaria dei giovani fino ai 18 anni e per i disabili.

La risposta. L’assessora ha confermato che la Pat partecipa al piano di monitoraggio in ambito scolastico sulla circolazione virale. Nell’estate 2021 il campionamento ha coinvolto moltissimi ragazzi tra i quali soggetti fragili e portatori di disabilità.

Giorgio Leonardi (FI)

Niente mensa all’ex Peterlini la Pat interviene?

Il consigliere di FI ha chiesto alla Giunta come intenda intervenire nei confronti del Comune di Rovereto che, in contrapposizione agli accordi con la Pat, ha congelato il progetto per adibire a mensa provvisoria l’ ex Peterlini.

La risposta. Nella risposta l’assessore competente ha chiarito che il comune di Rovereto ha chiesto di poter utilizzare l’immobile ex Peterlini per adibirlo alle finalità descritte dall’interrogante. La Giunta ha riconosciuto la valenza della proposta e con delibera del 30 agosto scorso ha definito i termini e il contratto della concessione che prevede l’applicazione di un canone annuo.

(Pd)

Trentino sviluppo fatta la selezione per l’agroalimentare?

Il consigliere del Pd ha chiesto alla Giunta perché Trentino Sviluppo ha bandito tre selezioni per altrettanti addetti alla promozione dei prodotti agroalimentari chiedendo solo alle due figure junior la laurea mentre per il responsabile solo l’esperienza professionale in materia. Il consigliere, inoltre, visto che le candidature dovevano essere presentate entro il 6 luglio, se i colloqui si sono tenuti e a che punto è la selezione.

La risposta. L’assessore ha risposto affermando che Ts ha comunicato che la selezione per il team di un responsabile e due addetti è stata bandita in base al contratto del commercio e a tempo determinato. Per il responsabile non è prevista la laurea per non escludere professionalità che non hanno concluso il percorso universitario ma dispongono di grande esperienza. Alle figure junior è richiesta la conoscenza del mercato dei prodotti agro alimentari e una breve esperienza per questo è stata chiesta la laurea. I colloqui sono stati effettuati, ma la selezione non è conclusa. La verifica della presenza di quadri in Pat è stata fatta ma non sono emerse disponibilità. Infine, il livello di inquadramento del responsabile non è stato ancora definito.

La replica. Il consigliere ha detto che la risposta, pur completa, non convince e la rinuncia della laurea si sarebbe dovuta estendere anche ai collaboratori e non limitarlo alla figura apicale. Rimane il retro pensiero che sulla figura ci sia stata qualche valutazione “a monte”.

(Patt)

Si sostituiranno nelle gallerie i neon con i led?

Il consigliere del Patt ha chiesto quale sistema illuminante viene usato nelle gallerie trentine e se si stia programmando la sostituzione dei tubi al neo con quelli neon led.

La risposta. L’assessore ha affermato che il Servizio strade sta introducendo la sostituzione dei corpo illuminanti con sistemi a led e a retro luminescenza.

La replica. Il consigliere ha ricordato che la domanda interessava soprattutto la galleria di Mezzolombardo.

(Azione)

Quali tempi per la Music Arena a Trento?

Il consigliere di Azione ha chiesto di conoscere quali siano i tempi, le procedure, i passaggi tecnici e urbanistici per realizzare la Trentino Music Arena a Trento che, nel maggio prossimo, dovrà ospitare il concerto di Vasco Rossi.

La risposta. L’assessore ha affermato che l’area San Vincenzo dal punto di vista urbanistico è analoga ad un parco dove sono possibili gli eventi. Ci dovranno essere istallazioni tecniche, igieniche funzionali e parcheggi. Gran parte saranno di carattere provvisorio e, finito l’evento, verranno smontate. Il dipartimento della Protezione civile è al lavoro e un dialogo con il Comune di Trento è indispensabile per affrontare i temi urbanistici, anche nella prospettiva di un utilizzo dell’area per altri eventi, e per questioni viabilistiche.

La replica. Il consigliere ha sottolineato che l’assessore ha fatto affermazioni contraddittorie: cioè che la Trentino Music Arena sarà provvisoria, poi che invece ha aggiunto che si cercherà di usare queste infrastrutture per fare altri eventi e infine che l’area in base alla disposizione urbanistica si può utilizzare visto che è della Pat e quindi è indifferente il parere della città e infine, altra contraddizione, ha detto che si coinvolgerà il Comune. Serietà avrebbe voluto che venissero fornite date, stati di avanzamento del progetto e la volontà di chiedere la partnership del Comune. Un’ulteriore testimonianza che l’amministrazione non è il forte di questa maggioranza. Ancora una volta si è preferita la politica dell’annuncio.

(FdI)

Ex Artigianelli il mosaico verrà salvato?

Il consigliere di FdI ha chiesto se, prima dell’abbattimento dell’immobile degli ex Artigianelli a Susà di Pergine, verrà recuperato il grande mosaico di Mino Buttafava che rappresenta il Cristo benedicente.

La risposta. L’assessore alla cultura ha affermato che la Soprintendenza ha effettuato le verifiche per lo spostamento e il restauro dell’opera e si sta dialogando con la Curia per la collocazione dell’opera in una nuova sede scolastica. Le risorse per l’operazione sono a bilancio.

La replica. Il consigliere ha detto che fa piacere sapere che il mosaico dovrebbe trovare collocazione in una sede scolastica. Un buon segnale per educare i giovani alla bellezza e ispirarli all’arte.

(Misto – Europa Verde)

La Giunta cosa ha fatto per informare sul referendum?

La consigliera di Europa Verde ha chiesto alla Giunta se ritenga di aver assolto il ruolo istituzionale di informazione sul referendum sul biodistretto e quali strategie ha messo in campo per informare i cittadini.

La risposta. L’assessore all’agricoltura ha detto che il ruolo istituzionale della Pat è desumibile della legge sui referendum. La pat ha messo in campo tutte le indicazioni della legge e, parte quelli tecnici, la Pat non ha in carico oneri informativi per il sì o per il no. La Pat, ha concluso, ha assunto un atteggiamento neutro in nome della libertà di scelta degli elettori.

La replica. La consigliera ha ribattuto affermando che sul giornale della Pat c’erano solo 10 righe sul referendum e sono mancate tutte le indicazioni basilari. Tra l’altro la stampa ha parlato pochissimo di questo voto e il Tg3 la sera prima non ha neppure fatto cenno allo svolgimento del referendum.

(Onda Civica)

Chiesti contributi per l’iscrizione a scuola?

Il consigliere di Onda Civica ha chiesto in quali istituti scolastici pubblici sarebbero stati imposti contributi alle famiglie dal 2016 al 2021 e se sia stato chiarito se si tratta di contributi volontari o obbligatori per l’iscrizione.

La risposta. L’assessore all’istruzione ha affermato che il Servizio istruzione, nel 2009, ha risposto alle domande sulle modalità di gestione dei contributi delle famiglie. La nota chiariva che sarebbe stato possibile chiedere la partecipazione solo per attività facoltative e di laboratorio legate all’approfondimento didattico. Nello specifico citato dal consigliere la scuola interessata ha stabilito un versamento di 50 euro come anticipo sulle attività. Dal 2020 – 21 la scuola ha abbandonato la raccolta anticipata per optare su l’elargizione liberale detraibile. La mancata elargizione liberale non pregiudica nessuna partecipazione alle attività degli studenti. Rimane fermo che le famiglie possono dare cifre liberalmente rispetto a quelle indicate della scuola. Modalità analoghe sono riscontrabili in altre scuole. Comunque la Pat raccoglierà informazioni in tutti gli altri istituti.

La replica. Il consigliere si è dichiarato soddisfatto e ha ribadito però che qualche scuola ha giocato sul senso delle parile. C’è chi definisce questi versamenti come contributo volontario altre le associano all’iscrizione. Bene che si faccia chiarezza e si facciano verifiche.

(Pd)

Perché la riduzione concordata dallo Stato è stata esclusa?

Il consigliere del Pd ha chiesto le ragioni dell’esclusione dalla delibera del 24 settembre, che ratifica l’accordo tra le due Province e la Regione, della riduzione concordata con lo Stato dal calcolo del contributo alla finanza pubblica per il 2021.

La risposta. L’assessore agli enti locali ha detto che in base alle disposizioni nazionali i due trasferimenti, uno di 13,7 milioni e l’altro di 28,6 milioni, in analogica con altre autonomie speciali, vengono contabilizzate in entrata.

La replica. Risposta comprensibile dal punto di vista tecnico, ma da quello politico, ha affermato il consigliere Pd, richiede prudenza. Perché sostituire la compartecipazione col trasferimento nei rapporti finanziari col Governo è pericoloso.

(Pd)

La Pat sosterrà l’interramento ferroviario?

La consigliera Pd ha chiesto se la Pat intenda sostenere economicamente l’interramento ferroviario per la città di Trento e per le opere necessarie al completamento delle opere legate alla realizzazione della circonvallazione per i treni merci anche se le risorse del Pnrr (930 milioni di euro) si rilevassero insufficienti.

La risposta. L’assessore agli enti locali ha risposto che la Pat è impegnata a sostenere il progetto che deve essere condiviso tra le parti. La Pat svolgerà un ruolo attivo per trovare una soluzione ottimale. Il progetto, ha ricordato infine, ha una valenza nazionale e entra nell’accordo di programma con la Rfi – ministero.

La replica. La consigliera ha ribattuto affermando che il progetto ha una dimensione europea, ma oggi a mettere la faccia su quest’opera c’è solo il comune di Trento anche se quest’opera non interessa solo la città. C’è una totale assenza della Pat nel garantire qualsiasi tutela e rassicurazione e sulla proposta del Comune di spostare il tracciato per evitare un forte impatto sulla città. Si deve capire inoltre se la Pat sarebbe disposta a finanziare soluzioni meno impattanti, ma più costose.

(FdI)

Perché non tutti i non vaccinati vengono sospesi?

La consigliera di FdI ha chiesto se la Giunta sia a conoscenza del fatto che alcune strutture sanitarie non hanno sospeso tutto il personale che non si è vaccinato creando così delle discriminazioni.

La risposta. L’assessora alla sanità ha detto che l’Azienda sanitaria ha sospeso tutti i dipendenti che non hanno osservato l’obbligo vaccinale. Per le Rsa sono ancora in corso una quota di valutazioni. Per i cosiddetti responder che hanno presentatodocumentazione clinica a supporto della mancata vaccinazione si stanno facendo accertamenti. Man mano che questo accertamento prosegue il Dipartimento prevenzione dell’Apss comunica al datore di lavoro, al Dipartimento prevenzione e al diretto interessato, il provvedimento di sospensione.

La replica. La consigliera ha detto che la risposta ha chiarito la questione.

FdI

Vaccino, sono stati evidenziati problemi per le donne?

La consigliera di FdI ha chiesto se sia in atto un monitoraggio per i problemi, legati soprattutto al ciclo mestruale, che sembrerebbero insorgere in alcune donne in seguito alla vaccinazione; se l’Apss sia a conoscenza di avventi avversi tra la popolazione femminile e, in generale, quali e quanti casi di reazione al vaccino Covid sono stati registrati.

La risposta. L’assessora alla salute ha affermato che si è a conoscenza di disturbi (amenorrea o perdite ematiche anomale) al ciclo mestruale che possono essere collegate alle vaccinazioni, ma si tratta di disturbi che nella gran parte si risolvono al ciclo successivo. Dagli studi emerge che i vaccini non impattano sulla fertilità. Negli Usa, i National Istitutes of Health hanno stanziato 1,67 milioni di dollari per studiare il fenomeno e per chiudere le lacune conoscitive su questo effetto collaterale. Va tenuto presente che questi disturbi sono molto frequenti e quindi non è semplice arrivare a determinare una causa-effetto legata ai vaccini. E la stessa infezione da Covid interviene sul ciclo. La sorveglianza c’è ed è stato istituito da parte del servizio farmaceutico il portale Vigicovid per raccogliere le segnalazioni di reazioni avverse. Fino ad oggi sono stati registrati in Trentino tre casi di amenorrea, un caso di ciclo irregolare ed ipermenorrea e un caso di anomalia mestruale (anticipazione del ciclo di 4 giorni).

La replica. La consigliera ha affermato che nello scorso settembre gli istituti di ricerca britannici hanno rilevate 30 mila segnalazioni di donne ed è emerso che ci sia un ipotetico collegamento tra il vaccino e questi casi avversi. Un fatto che va approfondito anche per una corretta campagna vaccinale. Da seguire l’esempio francese dove viene controllato questo effetto sul ciclo mestruale. Purtroppo, ha aggiunto, tra le donne giovani si sta diffondendo l’idea che il vaccino influisca sulla fertilità.