QUESTURA DI BOLZANO * «RAPINA UN CELLULARE ED AGGREDISCE GLI AGENTI, ARRESTATO PREGIUDICATO STRANIERO»

19.24 - martedì 16 luglio 2024

Nel pomeriggio di ieri giungeva una chiamata alla Centrale Operativa della Questura, attraverso il numero di emergenza “112 NUE”, per una segnalazione di furti di biciclette in atto in Via Francescani.

Gli equipaggi Squadra “Volanti” della Polizia di Stato, giunte in pochi attimi nel luogo segnalato, notavano una bicicletta in terra e, poco più avanti, un gruppo di persone che discuteva animatamente, tra cui anche un cittadino tunisino, tale S. A. di 24 anni, con a proprio carico numerosi precedenti penali e/o di Polizia per reati quali resistenza a Pubblico Ufficiale, detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e ricettazione, il quale, alla vista degli Agenti si dava alla fuga. Dopo un breve inseguimento, il soggetto veniva fermato in via Portici.

Un cittadino che aveva assistito all’intera scena, avvicinandosi ai Poliziotti, riferiva che lo straniero fermato, poco prima, con fare aggressivo e violento gli aveva rapinato il telefono cellulare minacciando di picchiarlo.

Il fermato, udendo tali parole, si scagliava contro la vittima, venendo tuttavia subito bloccato dagli Agenti. Successivamente tentava di colpire gli stessi Poliziotti; per questo motivo veniva immediatamente ammanettato e fatto salire sull’autovettura di servizio ove, all’interno dell’abitacolo, colpiva con violente testate la paratia divisoria in plexiglass, seguitando a minacciare gli Agenti e il rapinato di picchiarli non appena sceso dal veicolo.

All’interno degli Uffici della Questura, lo straniero si scagliava nuovamente contro i Poliziotti delle Volanti, tentando di colpirli con calci e testate.

Considerato lo stato di alterazione dell’uomo, gli operatori richiedevano l’intervento di Personale Sanitario del 118, il quale decideva di trasportarlo presso il locale Pronto Soccorso per sottoporlo ad ulteriori accertamenti, e da dove successivamente veniva dimesso.

Il telefono cellulare veniva restituito all’avente diritto, che sporgeva denuncia-querela nei confronti del rapinatore.

Al termine degli atti di Polizia Giudiziaria, S. A. veniva dichiarato in arresto per i reati di rapina, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale, per poi essere tradotto presso la locale Casa Circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il Questore della Provincia di Bolzano Paolo Sartori, quindi, in considerazione della gravità di quanto accaduto, ha emesso nei confronti di costui un Decreto di Espulsione dal Territorio Nazionale, che diverrà operativo una volta che il soggetto verrà scarcerato.

“Ancora una aggressione nei confronti di un Agente di Polizia durante un intervento, l’ennesimo, oramai, verificatosi negli ultimi tempi a Bolzano – ha evidenziato con rammarico il Questore Sartori –. Non è ammissibile che chi rappresenta lo Stato, nel fare rispettare la legge, debba subire sistematicamente insulti e violenze. Per questo motivo è stato deciso di procedere all’arresto ed all’allontanamento dal nostro Paese di chi ha dato ripetute dimostrazioni, anche in modo violento, di non rispettarne leggi ed Istituzioni”