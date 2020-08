VIGILI FUOCO VOLONTARI ALTO GARDA E LEDRO (TN) * ELEZIONI: « TENUTA LA PRIMA ASSEMBLEA INDETTA DAL NUOVO ISPETTORE DISTRETTUALE MARCO MENEGATTI »

Nella serata di giovedì 27 agosto, presso la caserma dei vigili del fuoco di Riva del Garda, si è tenuta la prima assemblea dell’unione distrettuale alto Garda e Ledro indetta dal nuovo ispettore distrettuale Marco Menegatti.

All’assemblea hanno preso parte l’ispettore distrettuale Marco Menagatti, il presidente della federazione provinciale dei vigili del fuoco Tullio ioppi, il vicepresidente Luigi Maturi e tutti i comandanti e vicecomandanti dei corpi del distretto.

All’ordine del giorno c’era la votazione per la designazione del viceispettore distrettuale, di tutto il direttivo e dei coordinatori di settore.

Nel proprio discorso di saluto, Tullio Ioppi, ha detto che ogni volta che rappresenta i vigili del fuoco del Trentino affronta questi incontri conscio che sta rappresentando più di cinque mila vigili del fuoco volontari che remano tutti nella stessa direzione. Ha poi ringraziato tutti perchè spendono del tempo per supportare il lavoro dell’unione distrettuale e di riflesso anche tutti i corpi del distretto. Proprio in questi giorni alcuni vigili anche del distretto di Riva del Garda sono in missione in Veneto per mettere in sicurezza gli alberi pericolanti sui viali cittadini.

Dopo le votazioni che si sono svolte la nuova squadra dell’unione distrettuale è quindi:

*

DIRETTIVO:

Ispettore: Marco Menegatti (eletto il 3 agosto)

Viceispettore: Massimo Mazzardi

Segretario: Manuel Segato

Cassiere: Renato Santi

Magazziniere: Stefano Frizzi

*

COORDINATORI DI SETTORE:

Allievi: Massimo Marocchi (coadiuvato da Giuseppina Cirpiani, Nereo Tomasi e Giuseppe Esposito)

Autoprotettori: Diego Tosi

Formazione: Romulo Guizzetti (seguirà anche il settore della manovre ed addestramenti)

Telecomunicazioni ed informatica: Francesco Montenero

Ufficio stampa: Daniele Zanoni

Revisori dei conti: MariaTeresa Toniatti e Graziano Boroni

Massimo Mazzardi: classe 1974, entrato nei vigili del fuoco di Arco nel 1996, dal 2003 al 2008 ricopre il ruolo di magazziniere, Nel 2011 si trasferisce nel corpo di Molina di Ledro, qui dal 2014 al 2017 ricopre il ruolo di magazziniere per poi, dal 2017 a ieri ricoprire il grado di vicecomandante del corpo.