VERDI DEL TRENTINO – EUROPA VERDE – SINISTRA ITALIANA * MOZIONE: « ROVERETO – TRENTO – PERGINE, INSIEME PER ADERIRE ALL’ANAGRAFE NAZIONALE ANTIFASCISTA »

Le consigliere e i consiglieri delle liste comunali di Europa Verde eletti a Rovereto, Trento e Pergine, i tre comuni più popolosi del Trentino, con un’azione congiunta con Sinistra Italiana del Trentino, depositeranno nei rispettivi consigli una mozione per l’iscrizione all’Anagrafe nazionale antifascista – a questi intende aggiungersi a breve la lista di Europa Verde del Comune di Mori. Si tratta di una comunità virtuale di valori, aperta a tutti coloro che si riconoscono nei principi enunciati sulla “Carta di Stazzema”. Decine e decine di altri comuni italiani, di tutte le dimensioni, hanno aderito; fra i principali ricordiamo Torino, Livorno, Firenze e Roma.

Con questa mozione, adattata da Jacopo Zannini, membro dell’Assemblea Provinciale di Sinistra Italiana del Trentino, si risponde ad una domanda cruciale: perché un’Anagrafe antifascista nel 2021? Perché non bisogna abbassare la guardia di fronte al fatto che stiamo assistendo alla crescita di un clima d’odio, dove si fanno largo sentimenti generalizzati di sfiducia, insofferenza e rabbia, che rischiano di tradursi in atteggiamenti e azioni di intolleranza, discriminazione e violenza verbale. Questo avviene quotidianamente in rete e sui social media, sulle testate giornalistiche, nelle dichiarazioni politiche come in luoghi pubblici. Principi che credevamo forti e stabili, ma che ci sembrano in pericolo; soprattutto in un contesto di crisi come quello che stiamo vivendo.

Per questo Europa Verde e Sinistra Italiana del Trentino vogliono aderire con un segnale forte e istituzionale all’iniziativa del Comune di Stazzema, sede del Parco Nazionale della pace di Sant’Anna di Stazzema, luogo martire della violenza nazifascista. A difesa dei valori della nostra Costituzione, insieme a tutte e tutti coloro che si sentono impegnati a tutelare la libertà, la democrazia, la legalità e contro il diffondersi di episodi di intolleranza.

Sottoscrivere la Carta ed aderire all’Anagrafe come comuni, significa ribadire l’impegno istituzionale per la democrazia e a sostegno dei valori della nostra Costituzione.

*

I primi firmatari delle mozioni sono:

Ruggero Pozzer – Europa Verde Rovereto

Andreas Fernandez – Europa Verde Trento

Giuseppe Facchini – Europa Verde Pergine

Lucia Coppola – Portavoce dei Verdi del Trentino

Renata Attolini – Segretaria di Sinistra Italiana del Trentino