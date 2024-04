ASSOCIAZIONE “CODICE SORGENTE” – TRENTO * “ IDEE RICOSTRUTTIVE” “ AL VIA LA SCUOLA DI FORMAZIONE POLITICA, 23 E 24 AGOSTO A CANDRIAI LA ‘SUMMER SCHOOL’ “

15.23 - domenica 21 aprile 2024

L’Associazione “Codice Sorgente – Idee ricostruttive” ha aperto le iscrizioni alla V edizione della sua Scuola di formazione politica.

Sin dal 2019, la Scuola si propone quale opportunità di formazione civica e politica per 30 giovani under 35 in Trentino. L’obiettivo è fornire adeguate chiavi di lettura utili a cogliere i radicali cambiamenti che accadono nel contesto locale e globale, con l’ambizione di favorire l’elaborazione di idee per una nuova fase dell’Autonomia Speciale.

Un’occasione per sviluppare competenze, approfondire l’interesse per le politiche pubbliche, la cittadinanza attiva e la politica (intesa nel senso lato come amministratori e come orizzonte lungo di pensiero) e creare una rete di relazioni con giovani desiderosi di crescere personalmente e professionalmente e rapportarsi con personalità di primo piano.

L’offerta formativa di Codice Sorgente consta di 10 lezioni frontali (1 sabato mattina in presenza al mese circa da settembre 2024 a maggio 2025) tenute da relatori e relatrici di caratura nazionale, la Summer School di due giorni a Candriai ed un laboratorio di policy making che si terrà lungo tutto l’arco dell’anno formativo.

Il programma delle lezioni per il 5° anno della Scuola prevede come elemento innovativo un percorso monografico dedicato alla Dinamica Demografica per coglierne gli andamenti anche globali, i principali impatti nei prossimi decenni e le migliori linee di indirizzo politiche per mitigare e/o contrastare questo trend. Accanto a queste lezioni, verrà preso in esame lo stato di salute della nostra Specialissima Autonomia attraverso il pensiero di prestigiosi civil servant e saranno affrontati alcuni dei temi che più stanno a cuore a Codice Sorgente: la Sostenibilità, la Ricerca della Pace ed il connubio Etica e Politica.

Dopo Enrico Letta (2019), Ilvo Diamanti (2021), Sergio Fabbrini (2022) e Angelo Panebianco (2023), sarà il professor Alessandro Rosina a metà giugno 2024 che avvierà le attività formative con la Lectio Inauguralis aperta alla cittadinanza a Trento.

Il 23 e 24 agosto 2024 a Candriai si terrà la tradizionale Summer School: quest’anno dedicata al tema monografico de “L’andamento demografico”, durante la quale si terranno due lezioni oltre a momenti conviviali ed il pernottamento.

Il primo modulo sarà dedicato a “Il Trentino, le sue specificità, le sue autonomie (Le origini dell’Autonomia)” con le prolusioni di professori e professoresse quali Paolo Pombeni, Esther Happacher, Gianfranco Postal, Daria de Pretis, Gianfranco Cerea.

Gli altri moduli vantano trattazioni di relatrici e relatori del calibro nazionale come la prof.ssa Elsa Fornero (“Invecchiamento della popolazione e La Sostenibilità dei sistemi di Welfare”), il prof. Enrico Giovannini (“La Sostenibilità Ambientale”), il prof. Filippo Andreatta (“Peace research e conflict resolution”) ed il prof. Michele Nicoletti (“Etica e Politica”.