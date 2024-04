QUESTURA BOLZANO * PREGIUDICATO STRANIERO IRREGOLARE TENTA DI IMPOSSESSARSI DI UN CAMION DELLA NETTEZZA URBANA, ESPULSO

11.05 - domenica 21 aprile 2024

Nella prima mattinata di sabato, in via Cagliari, alla Centrale Operativa della Questura perveniva una richiesta di intervento urgente da parte di un cittadino tramite del numero di emergenza “112 NUE” con la quale veniva riferito che un individuo stava cercando di salire con forza nell’abitacolo di un camion dello svuotamento delle campane della raccolta vetro, e che il conducente del camion lo stava a stento trattenendo, per evitargli di rubare il camion.

Il richiedente, nello specifico, riferiva di aver notato quanto descritto mentre transitava in Via Cagliari in direzione ponte Palermo. Resosi conto di quanto stava accadendo, accostava la propria moto ed andava in soccorso all’autista del mezzo.

Giunte sul posto in pochi istanti, due pattuglie della Squadra “Volanti” della Polizia di Stato procedevano immediatamente ad immobilizzare il rapinatore ed a farlo salire sulla “Pantera”, per poi condurlo in Questura.

L’autista del mezzo, nel tentativo di opporsi alla rapina del camion anche con l’aiuto del motociclista che nel frattempo aveva richiesto l’intervento della Polizia, veniva colpito con una testata in bocca dal rapinatore, riportando la rottura di un dente, che veniva medicata in seguito presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale cittadino.

Lo straniero – identificato per tale M. T., 25enne cittadino tunisino con a proprio carico numerosi precedenti penali e/o di Polizia per reati di varia natura e gravità, quali False Dichiarazioni, Furto con Destrezza, Inosservanza Norme sugli Stranieri, Ricettazione, Resistenza a P.U., Possesso Ingiustificato di Chiavi e Grimaldelli, Acquisto di Cose di Sospetta Provenienza e Violenza Privata, irregolare sul Territorio Nazionale –, assai agitato, negli Uffici della Questura cercava in tutti i modi di auto-lesionarsi, al fine di evitare il carcere, senza tuttavia riuscirsi.

Al termine degli atti di Polizia Giudiziaria, infatti, M. T. veniva dichiarato in arresto per tentata rapina aggravata, lesioni personale e resistenza a Pubblico Ufficiale, e quindi condotto presso la locale Casa Circondariale. In considerazione della gravità di quanto accaduto e dei precedenti a suo carico, nei confronti di M. T. il Questore della Provincia di Bolzano Paolo Sartori ha emesso un Decreto di Espulsione dal Territorio Nazionale, che verrà eseguito al termine dell’iter giudiziario.

“Grazie alla tempestiva richiesta di intervento della Polizia da parte di un cittadino è stato possibile intervenire immediatamente in soccorso a chi ne ha bisogno – ha evidenziato il Questore Sartori –. Tali manifestazioni di condiviso senso civico risultano spesso fondamentali non solo per evitare la commissione di gravi reati, ma anche, come in questo caso, per assicurare alla giustizia un pericoloso pregiudicato, che verrà peraltro espulso dal nostro Paese una volta concluso l’iter giudiziario e scontata la pena”.