MASè (LA CIVICA) – MOZIONE * OSPEDALE TIONE: « LA PAT PROSEGUA GLI IMPEGNI ASSUNTI CON IL PROTOCOLLO IN MATERIA DI SANITà SOTTOSCRITTO NEL 2016 »

Vanessa Masè, Consigliere della Civica ha presentato una mozione che prevede l’impegno della Provincia nei riguardi dell’ospedale di Tione perché siano ottemperati gli impegni assunti con il protocollo sottoscritto nel 2016, che prevedeva una serie di impegni che miravano a renderlo “punto di riferimento provinciale per definite casistiche elettive e selezionate nel contesto di dipartimenti medico, chirurgico e ortopedico”. L’emergenza COVID ha visto l’Ospedale di Tione rispondere egregiamente alla crisi sanitaria di questi mesi: il personale ha avuto la capacità di convertire in tempi brevissimi la propria struttura per meglio rispondere a questa inaspettata e difficile circostanza critica, e ciò una volta di più ha fatto emergere la necessità di dare compimento e portare a completamento tutti gli impegni presi nel 2016, e che avevano trovato negli scorsi anni una risposta solo parziale. .

Il Consigliere, facendo proprie le esigenze emerse, ha evidenziato la necessità di verificare, anche alla luce delle mutate condizioni, quali siano al momento le risposte concrete possibili evidenziando l’importanza di potenziare la medicina territoriale e soprattutto la medicina preventiva. Il dispositivo della mozione pone alla Giunta l’impegno a “proseguire nell’attuazione degli impegni assunti con il protocollo in materia di sanità sottoscritto nel 2016 con la comunità delle Giudicarie e a potenziare, anche in attuazione di quanto previsto dal c.d. Decreto rilancio n.34/2020, i livelli di assistenza erogati dall’ospedale di Tione e la rete dell’assistenza territoriale delle Giudicarie”.

Nel corso del dibattito il Consigliere ha tenuto a precisare che la valorizzazione delle specificità degli ospedali periferici e la loro funzione come collettori per la medicina di base e del territorio vale per tutti, perché se c’è una cosa che questa pandemia ha insegnato è che va assolutamente salvaguardata la funzione degli ospedali territoriali, come presidi che possano fornire un valido supporto nelle cure primarie e nello stesso tempo ad ognuno di essi va riconosciuta la propria specificità e che questa vada assolutamente valorizzata.

Gruppo Consiliare Provinciale

La Civica

Per la valorizzazione dell’Ospedale di Tione

Nel 2014 la allora Giunta provinciale di Trento, con una propria delibera (2114/2014), approvò le linee di indirizzo per il riordino della rete ospedaliera dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari (APSS), che mirava, tra le altre cose, alla razionalizzazione della rete ospedaliera e allo sviluppo dei servizi territoriali favorendone l’integrazione.

Tale razionalizzazione del sistema avrebbe dovuto significare che ogni elemento di esso, ospedali grandi e piccoli, ambulatori e strutture private potessero concorrere, fatti salvi i servizi essenziali e di medicina territoriale ovunque garantiti, a sviluppare una propria eccellenza: ad esempio la traumatologia a Cavalese e Tione, vista la collocazione di queste strutture in territori a spiccata vocazione turistica, sciistica e di escursionismo estivo.

Il disegno sembrava dovesse rappresentare la valorizzazione delle specificità delle strutture mantenendo un buon livello di efficienza anche nelle risposte da dare ai territori, fornendo servizi in collegamento con la medicina di base.

Nella delibera del 2014, per l’Ospedale di Tione in particolare, si prevedeva una valorizzazione come “punto di riferimento provinciale per definite casistiche elettive e selezionate nel contesto di dipartimenti medico, chirurgico e ortopedico”, cosa che richiedeva un ampliamento degli spazi dedicati.

Nel 2016 venne concordata, anche a fronte di una promessa di valorizzazione e potenziamento di altri servizi dell’ospedale, la chiusura del punto nascite, con la firma di un protocollo che prevedeva, anche nel breve periodo, una serie di impegni da parte dell’Azienda sanitaria e della Provincia autonoma di Trento.

Affinchè la Provincia ottemperasse agli impegni assunti, l’ospedale di Tione ha atteso che avvenisse una ristrutturazione atta a rendere più funzionali e rispondenti ai requisiti di sicurezza gli spazi ed i locali e, anche per meglio rispondere ai cambiamenti organizzativi, nel dicembre 2019 la Giunta ha approvato un cronoprogramma di spesa con il finanziamento di interventi per l’adeguamento degli spazi di ortopedia-chirurgia, di fisiatria e Trentino emergenze e degli spazi per le cure intermedie.

L’emergenza COVID ha determinato, in brevissimo tempo, la rapidissima riorganizzazione dei sette ospedali trentini, tra cui, ovviamente, anche quello di Tione, che ha risposto con una versatilità e disponibilità pressoché immediata, riorganizzando l’ospedale nel giro di 24 ore, per accogliere pazienti Covid.

Ora, che ci si proietta nella “fase 2”, è tempo di riconvertire la struttura ed ovviamente sarà necessario adeguare i protocolli ospedalieri anche secondo quanto si è avuto modo di apprendere e praticare durante la fase di emergenza della pandemia.

Questo prevede anche un’attenta analisi delle nuove istanze ed una ricognizione dei “punti in sospeso“ del Protocollo del 2016 tra APSS, PAT e Comunità delle Giudicarie in merito alla riorganizzazione dell’Ospedale tionese. Ciò va fatto anche perché questo periodo convulso dal punto di vista sanitario, ha palesato la necessità di riportare al centro del discorso sanitario i territori, con la riconsiderazione della medicina territoriale e della continuità assistenziale con progetti di integrazione tra ospedale e territorio, rivolti in particolare alla gestione della cronicità, ma anche di servizi tesi a rafforzare le politiche di prevenzione.

Considerando inoltre che nel programma della presente legislatura vi è l’impegno a promuovere e valorizzare sia la medicina territoriale che la continuità assistenziale, in considerazione anche delle istanze espresse dalla Comunità delle Giudicarie in merito al destino del proprio ospedale,

il Consiglio Provinciale impegna la Giunta Provinciale :

a proseguire nell’attuazione degli impegni assunti con il protocollo in materia di sanità sottoscritto nel 2016 con la comunità delle Giudicarie e a potenziare, anche in attuazione di quanto previsto dal c.d. Decreto rilancio n.34/2020, i livelli di assistenza erogati dall’ospedale di Tione e la rete dell’assistenza territoriale delle Giudicarie.

Vanessa Masè