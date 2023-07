REGIONE TN-AA * CONTRATTI COLLETTIVI: FUGATTI, «DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI ARRIVA LA COMPETENZA PER LA CERTIFICAZIONE »

09.21 - giovedì 27 luglio 2023

È stata approvata ieri a Roma dal Consiglio dei Ministri, alla presenza del Presidente della Regione e della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, la norma di attuazione in materia di certificazione dei contratti collettivi del personale ad ordinamento regionale e provinciale.

A seguito del giudizio di parifica dello scorso anno – che, per la prima volta dal 2005, poneva il tema dell’applicabilità anche ai contratti collettivi relativi al personale ad ordinamento regionale e provinciale della disciplina statale relativa alla certificazione dei contratti collettivi, contenuta nel decreto legislativo 165 del 2001 – la Regione e le due Province autonome si sono immediatamente attivate per assicurare che la Corte dei conti potesse esercitare questa tipologia di controllo (che ha ad oggetto l’attendibilità dei costi quantificati e la compatibilità degli stessi con gli strumenti di programmazione e di bilancio regionali o provinciali) anche sul nostro territorio, nel rispetto delle prerogative dell’autonomia.

È perciò immediatamente emersa la necessità di procedere ad una modifica del D.P.R. 305 del 1988, che per noi regola i controlli della Corte dei conti, inserendo una specifica disposizione in riferimento alla certificazione dei contratti.

“L’iter della norma di attuazione è stato il più celere possibile – ha spiegato il Presidente Fugatti – per questo ringrazio l’organo paritetico, i Ministeri che hanno rilasciato i pareri necessari e le sezioni riunite della Corte dei conti che, a loro volta, si sono espresse positivamente sulla proposta normativa con la massima tempestività. Siamo soddisfatti perché con questa norma tecnica di attuazione – ha concluso Fugatti – portiamo in capo alla nostra autonomia le competenze decisionali su questo tema”.

“Per noi era importante regolare questa materia con una norma di attuazione da parte del Governo – ha dichiarato il Vicepresidente della Regione e Presidente della Provincia autonoma di Bolzano Arno Kompatscher –anche per ribadire che la certificazione dei contratti collettivi deve essere regolata dallo statuto di attuazione dell’autonomia e non da una normativa statale. Riteniamo inoltre positivo – ha concluso Kompatscher avere anche il parere della Corte dei Conti su questa materia”.