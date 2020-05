MINISTRO GIUSTIZIA * CARCERI – 62 OPERATORI SOCIO-SANITARI: « A REBIBBIA OGGI PRESENTAZIONE CON BONAFEDE, BOCCIA E BORRELLI »

Saranno presentati oggi alle ore 11:30, presso la Sala Teatro della Casa Circondariale di Roma Rebibbia Nuovo Complesso, i 62 operatori socio-sanitari che già da domani presteranno la propria attività presso gli istituti penitenziari per adulti e le strutture minorili del Lazio. Fanno parte della task force dei mille operatori selezionati con il bando emanato dalla Protezione civile di concerto con i ministeri della Giustizia, della Salute e degli Affari regionali e che opererà nelle carceri italiane fino al 31 luglio 2020 in ausilio al personale sanitario.

Alla presentazione interverranno il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, il Ministro per gli Affari regionali e Autonomie Francesco Boccia e il Capo del Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli.