PATT * AMMINISTRATIVE: MARCHIORI: « I VALORI DEL NOSTRO PARTITO AUTONOMISTA NON SONO CAMBIATI, A CAMBIARE È LO SCENARIO CHE CI CIRCONDA »

Simone Marchiori

I valori del PATT non sono cambiati, a cambiare è lo scenario che ci circonda. In un mondo dove tutto cambia ad una velocità vorticosa non si può procedere con schemi fissi, o ricorrendo a parametri vecchi, che non rispondono più alla realtà delle cose. E’ proprio questo il rischio che il PATT, per la sua stessa storia, non vuole correre. Una storia segnata da un’unica missione: promuovere, non solo difendere, l’Autonomia e con essa gli interessi del Trentino.

È a questi interessi che abbiamo fatto riferimento in tutte le scelte che abbiamo compiuto in questi anni. Abbiamo fatto anche errori, certo, ma siamo certi che, nella sostanza, abbiamo sempre cercato di dare al nostro ruolo quel di più, in termini di impegno e di passione, che ci sembrava indispensabile per portare la terra in cui viviamo verso mete di maggiore sviluppo e di maggiore benessere per tutti. Ripeto: per tutti, non per singole categorie, per singoli territori, per singoli interessi.

Quindi, e non potevamo fare altro, abbiamo messo i programmi, i contenuti, quando possibile le singole scelte, al centro della nostra azione politica.

Un’esigenza divenuta particolarmente forte e urgente per una ragione precisa: l’Autonomia sta attraversando una fase particolarmente critica, che ha bisogno di essere affrontata subito, con chiarezza di idee e con i migliori mezzi a disposizione. E insisto sul subito, non tra cinque o sei anni facendo, nel frattempo, testimonianza. Se aspettiamo troppo, non è detto che la tenuta del nostro sistema sia assicurata o che non subisca ferite insanabili.

Per questo non vogliamo essere ai margini delle nostre vicende politiche e decidere la partita che intendiamo giocare: mi riferisco al sostegno a Fugatti, quale candidato sostenuto dalla Lega e dalle altre liste civiche. Per il futuro, se ci accorgeremo che non ci sono le condizioni per raggiungere i nostri intenti, per ottenere i risultati che riteniamo giusti, faremo scelte diverse, con altre alleanze o da soli, pronti all’opposizione.

Sento dire di un PATT alla ricerca di “poltrone”, opportunista, che si sposta dove le chance di successo sono più alte. Rifiuto seccamente queste insinuazioni, sostenendo però che per incidere si deve contare e per contare è necessario disporre di strumenti adeguati. Ovviamente non a tutti i costi: se per contare dovessimo rinunciare ai nostri ideali, a ciò che riteniamo giusto, non rimarremmo un solo minuto nell’ambiguità, in una posizione, o in un ruolo, che non ci consenta di essere quello che siamo, di esprimere il nostro pensiero, di portare avanti i nostri programmi.

Non vogliamo incatenarci in schemi fissi, ideologici o di appartenenza: questa per noi non è una novità, è sempre stata la nostra linea di azione. Essere blockfrei (fuori dai blocchi ma non necessariamente da soli) è un tratto che ci ha sempre accompagnati. Oggi riteniamo che un’alleanza territoriale, insieme alla Lega e alle liste civiche che decideranno di condividere questo percorso, sia l’unica scelta possibile, con tempi accettabili e più vicina a ciò che come partito sentiamo e vogliamo perseguire. Se questo quadro cambierà, tutto sarà rimesso in discussione.

In quel momento cercheremo di capire cosa sia meglio fare, confrontandoci liberamente senza pregiudiziali, sempre con lo stesso metodo e con la stessa logica. Il resto si vedrà, perché nella confusione assordante in cui oggi ci troviamo, possiamo essere sicuri della meta a cui aspiriamo, ma non dei climi che troveremo e dei compagni di viaggio con cui potremo allearci per raggiungerla. Valorizzare e difendere l’Autonomia, e gli interessi del Trentino, non è per noi un’aspirazione astratta, una buona intenzione, ma un impegno concreto, praticabile, da affrontare con senso di realtà e con grande responsabilità.

