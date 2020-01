PAT * CURE PALLIATIVE: « ENTRO IL 15 GENNAIO LE ISCRIZIONI AL CORSO UNIVERSITARIO RIVOLTO ALLE PROFESSIONI SANITARIE »

Cure palliative: entro il 15 gennaio le iscrizioni al corso universitario. Il corso è rivolto alle professioni sanitarie, medici e psicologici.

Scade il 15 gennaio il termine per l’iscrizione al corso universitario interprofessionale di perfezionamento, promosso dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari, in “Cure palliative e gestione del dolore nelle malattie croniche». Il corso, rivolto alle professioni sanitarie, medici e psicologici, è gestito dal Polo universitario delle professioni sanitarie dell’Apss e prevede metodi didattici coinvolgenti e interattivi, con discussione di casi studio, esercitazioni e simulazioni.

Il corso di cure palliative e gestione del dolore mira a qualificare i professionisti sanitari per rispondere ai bisogni delle persone con malattie cronico-evolutive severe con un approccio integrato e multidisciplinare. Il percorso formativo intende sviluppare abilità volte ad affrontare – in modo condiviso con la persona e la famiglia – la gestione dei sintomi, le scelte assistenziali e le reazioni emotive nel progredire della malattia.