PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * COMUNE LONA LASES: « FEDERICO SECCHI NOMINATO DALLA GIUNTA PAT COMMISSARIO STRAORDINARIO »

Lona Lases, Federico Secchi nominato commissario straordinario. Federico Secchi, ex sindaco di Avio, è stato nominato oggi dalla Giunta provinciale commissario straordinario presso il comune di Lona Lases. Un provvedimento che si è reso necessario, come prevede la normativa regionale, in conseguenza delle dimissioni del sindaco del paese della valle di Cembra, Manuel Ferrari e di nove consiglieri comunali. Oltre alla nomina del commissario, che guiderà il comune fino alle nuove elezioni, con la delibera adottata oggi è stato dichiarato anche lo scioglimento del consiglio comunale di Lona Lases.