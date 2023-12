PAT * GALLERIA DOM: « SI RIAPRE AL TRAFFICO ANCHE IN ORARIO NOTTURNO DA STASERA 22/12 FINO ALLE 22.00 DEL 2 GENNAIO, TRANSITO A DOPPIO SENSO DI MARCIA »

19.22 - venerdì 22 dicembre 2023

Galleria Dom: si riapre al traffico anche in orario notturno.Da stasera fino alle ore 22 del 2 gennaio, transito a doppio senso di marcia. Come annunciato, da questa sera e per tutto il periodo delle prossime festività di Natale e Capodanno, verrà ripristinata la libera circolazione nelle gallerie Dom e Agnese della SS 240 di Loppio e Val di Ledro anche in orario notturno. Si transita dunque 24 ore su 24, a doppio senso di marcia.

Questo in considerazione delle richieste pervenute dalle amministrazioni locali e dagli operatori economici dell’Alto Garda e della Valle di Ledro. La scorsa notte è stato completato il ripiegamento del cantiere già in attività all’interno della galleria Dom lungo la SS 240 per il ripristino ed il consolidamento del rivestimento in calcestruzzo nella zona interessata dal distacco avvenuto domenica 5 novembre.

Il via libera alla circolazione vale fino al 2 gennaio. Quel giorno, in serata, i lavori riprenderanno con la sospensione della circolazione in orario notturno dalle 22:00 alle 6:00