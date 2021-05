RETE 4 – “ FUORI DAL CORO “ * MARTEDÌ 4 MAGGIO: « NUOVE TESTIMONIANZE DI OCCUPAZIONI ABUSIVE DI CASE PRIVATE / CASO FEDEZ / CASO GRILLO »

Domani, martedì 4 maggio, al centro del nuovo appuntamento con “Fuori dal Coro” – il programma d’inchiesta condotto da Mario Giordano in onda in prima serata, su Retequattro – tante le inchieste, a partire da quella sulle occupazioni abusive di case private. Grazie alla trasmissione, diversi proprietari sono riusciti a rientrare in possesso delle loro abitazioni, ma il fenomeno appare molto diffuso in tutta Italia, da Catania a Bolzano, da Roma a Milano. Con nuove storie e testimonianze, si racconterà la difficoltà dei piccoli proprietari di casa che talvolta subiscono persino minacce e violenze da parte degli inquilini morosi.

Durante le tre ore di diretta, ampio spazio sarà poi dedicato al caso Fedez e a una riflessione sulla libertà d’espressione: il cantante ha accusato la Rai di un tentativo di censura per il suo discorso in occasione del concerto del Primo Maggio, con una conseguente polemica sulla tv di stato e sul disegno di legge Zan contro l’omofobia che nei prossimi giorni sarà oggetto del voto in Senato.

E ancora, un approfondimento sulle ultime vicende riguardanti il Caso Ciro Grillo, indagato dalla procura di Tempio Pausania con l’accusa di stupro di gruppo ai danni di una giovane, e un focus sul tema della legittima difesa, tornato fortemente al centro del dibattito dopo il tragico epilogo della rapina di Cuneo, dove il gioielliere Mario Roggero ha sparato ai rapinatori uccidendo due di loro.

Tra gli ospiti che accompagneranno Mario Giordano nel corso della serata: Paolo Del Debbio, Ciccio Graziani e Vittorio Feltri.